Чт, 9.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Мужчина купил электромобиль, но CSDD отказывается его регистрировать. Почему?

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Мужчина купил электромобиль, но CSDD отказывается его регистрировать. Почему?
Мужчина купил электромобиль, но CSDD отказывается его регистрировать. Почему? Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Юрмальчанин Юрис пару лет назад из-за проблем со здоровьем купил удобный электромобиль, чтобы не приходилось ходить в магазин или к врачу пешком. Однако, воспользовавшись им несколько раз, он понял, что машина подходит только для теплой погоды, поэтому стал искать новую, сообщает программа Bez tabu.

Учитывая, что в Латвии не продается та техника для вождения, которую хотел бы Юрис, в конце прошлого года он заказал в Литве электрический трехколесный мопед, который стоил более 3000 евро. В начале января курьер привез Юрию новое транспортное средство.

Юрис, будучи честным гражданином, пошел в CSDD регистрировать своего железного друга, но получил отказ.

Чтобы Юрис смог зарегистрировать транспортное средство, ему необходимо свидетельство, но литовцы не высылают его покупателю. Юрис несколько раз обращался в магазин, но ему сказали, что этот автомобиль вообще не требует регистрации.

Представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс подчеркивает, что даже в Литве управлять этим транспортным средством нельзя. Пока у Юриса есть два варианта, как поступить - снова обратиться к продавцу или индивидуально в CSDD и отправиться в отдел сертификации.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх