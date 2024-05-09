Видео Мужчина купил электромобиль, но CSDD отказывается его регистрировать. Почему?

Учитывая, что в Латвии не продается та техника для вождения, которую хотел бы Юрис, в конце прошлого года он заказал в Литве электрический трехколесный мопед, который стоил более 3000 евро. В начале января курьер привез Юрию новое транспортное средство.

Юрис, будучи честным гражданином, пошел в CSDD регистрировать своего железного друга, но получил отказ.

Чтобы Юрис смог зарегистрировать транспортное средство, ему необходимо свидетельство, но литовцы не высылают его покупателю. Юрис несколько раз обращался в магазин, но ему сказали, что этот автомобиль вообще не требует регистрации.

Представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс подчеркивает, что даже в Литве управлять этим транспортным средством нельзя. Пока у Юриса есть два варианта, как поступить - снова обратиться к продавцу или индивидуально в CSDD и отправиться в отдел сертификации.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)

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