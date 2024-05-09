Видео Мужчина купил электромобиль, но CSDD отказывается его регистрировать. Почему?

Юрмальчанин Юрис пару лет назад из-за проблем со здоровьем купил удобный электромобиль, чтобы не приходилось ходить в магазин или к врачу пешком. Однако, воспользовавшись им несколько раз, он понял, что машина подходит только для теплой погоды, поэтому стал искать новую, сообщает программа Bez tabu.
Учитывая, что в Латвии не продается та техника для вождения, которую хотел бы Юрис, в конце прошлого года он заказал в Литве электрический трехколесный мопед, который стоил более 3000 евро. В начале января курьер привез Юрию новое транспортное средство.
Юрис, будучи честным гражданином, пошел в CSDD регистрировать своего железного друга, но получил отказ.
Чтобы Юрис смог зарегистрировать транспортное средство, ему необходимо свидетельство, но литовцы не высылают его покупателю. Юрис несколько раз обращался в магазин, но ему сказали, что этот автомобиль вообще не требует регистрации.
Представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс подчеркивает, что даже в Литве управлять этим транспортным средством нельзя. Пока у Юриса есть два варианта, как поступить - снова обратиться к продавцу или индивидуально в CSDD и отправиться в отдел сертификации.
Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)
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