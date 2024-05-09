Кто победит на "Евровидении"? Прогнозы букмекеров

Шансы Латвии на выход в финал "Евровидения" считаются очень низкими. На то, что Латвия не выйдет в финал, букмекеры Optibet присвоили коэффициент 1,25, или с 80% вероятностью мы не увидим Латвию в финале. То, что Донс финиширует на 21-26-й позиции оценивается в 28,6%, с 16 по 20-е место - 16,7%, а вот на то, что латыш окажется в ТОП-15, букмекеры дают лишь 8,3% и коэффициент 12.00 .

По мнению букмекеров, победителем "Евровидения" в этом году, скорее всего, станет Хорватия, чья песня Rim Tim Tagi Dim исполнителя Baby Lasagna имеет 50% шанс на триумф.

На второй позиции мог бы оказаться швейцарский певец Nemo и его песня The Code, победа которого на "Евровидении" оценивается в 21% (коэффициент 4,75). Между тем, третьим фаворитом на первое место на "Евровидении" упоминается Италия, где Анджелина Манго выйдет на сцену с песней La noia. На победу Италии букмекеры дают 12,5% и коэффициент 8,00.

Букмекеры Optibet считают, что три страны имеют очень схожие шансы стать лучшими по оценке жюри - представитель Франции Слиман и песня Mon amour (36,4%), песня от Швейцарии (33,3%), а также итальянская песня (28,6%).

Запланированный триумф Хорватии будет обеспечен зрительским голосованием, в котором, по мнению букмекеров, хорват станет победителем с вероятностью 69,4%. Ближайшим преследователем является нидерландский музыкант Йост Клейн с песней Europapa, которая получила коэффициент 5,00 или 20% по результатам зрительского голосования.

Донс примет участие во втором полуфинале 9 мая. Его шансы на выход в финал оцениваются в 23,5% (коэффициент 4,25). Optibet на 99,01% уверен, что Нидерланды и Швейцария выйдут в финал, а также вполне точно, что в субботу на сцене "Евровидения" выступят также Греция (96,2%), Израиль (95,2%) и Армения (94,3%).

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