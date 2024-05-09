"Армения воздержится от присоединения к решению от 23 ноября 2023 года "о бюджете ОДКБ на 2024 год", таким образом - воздержится от финансирования этой организации", - сказала она. Ереван не будет противиться утверждению бюджета ОДКБ в ограниченном формате.

В 2023 году Армения выделила из госбюджета около двух миллиардов драмов (около 4,8 миллиона евро) на участие в различных международных организациях. Из них 1,5 млрд драмов (3,6 млн евро) составили взносы в ОДКБ и Евразийский экономический союз. Официально власти Армении не раскрыли, какие суммы выплачиваются этим организациям.

Ранее Армения фактически заморозила свое членство в ОДКБ и прекратила участие в деятельности организации, в том числе не участвовала в совместных военных учениях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно выражал недовольство тем, что организация, которую фактически возглавляет Россия, не выполняет своих обязательств перед союзниками.

Ереван обращался за помощью к ОДКБ в 2022 и 2023 годах в связи с нападением Азербайджана, но помощи не получил. В результате Баку ввел войска в Нагорный Карабах, а существовавшая с 1991 года непризнанная республика прекратила свое существование 1 января 2024 года, после чего более 100 тысяч армян покинуть регион.

В ответ Пашинян разрешил Армении выйти из ОДКБ, если организация и дальше будет отказываться защищать территорию Армении. В МИД России назвали заявления Пашиняна резкими и оскорбительными.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что выход Армении из ОДКБ не отвечает интересам Еревана.

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