Летом прошлого года гражданин Ганы обратился в Государственную пограничную охрану с просьбой о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.

Мужчина заявил, что он гомосексуал и это считается угрозой для общества в стране его происхождения, Гане. Утверждается, что он подвергался дискриминации, преследованиям, физическим и эмоциональным воздействиям.

PMLP отказал ему в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса,а также поставил под сомнение утверждения мужчины о принадлежности к ЛГБТ+-сообществу Ганы.

Не согласившись с решением PMLP, мужчина обратился в суд. Он утверждал, что в Гане нарушаются права гомосексуалов.

В Гане у него не было возможности обратиться к властям за помощью, поскольку они были коррумпированы. По мнению суда, PMLP оценила ситуацию формально и поверхностно, не проверив фактических обстоятельств дела.

PMLP был проинформирован о том, что гомосексуальные отношения в Гане наказываются тюремным заключением, но это обстоятельство не было принято во внимание при принятии решения по делу заявителя.

Оценив материалы дела, суд пришел к выводу, что нет объективных оснований сомневаться в достоверности сведений, предоставленных беженцем.

Суд счел историю о том, что он был вынужден покинуть Гану, потому что его преследовали из-за своей сексуальной ориентации, "последовательной и заслуживающей доверия".

Суд удовлетворил заявление мужчины и поручил PMLP в месячный срок принять решение о предоставлении статуса беженца.

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