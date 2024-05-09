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Видео В Зиепниеккалнсе ребенка сбили на пешеходном переходе

rus.tvnet.lv
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Пешеходный переход
Пешеходный переход Фото: Pixabay

В рижском микрорайоне Зиепниеккалнс, ребенок переходил пешеходный переход и попал под колеса автомобиля. Ребенка доставили в больницу, сообщает программа Degpunktā.

Мальчик пытался догнать своих друзей на улице Валдекю.

Быстро подойдя к пешеходному переходу, мальчик на мгновение замешкался, но в последний момент решил перейти улицу. Очевидец Дарья помнит, как слышала удар.

Очевидец рассказывает, что через некоторое время на место ДТП прибыли полицейские и медики.

После столкновения пострадавшего мальчика передали медикам. Местные жители не слышали о подобных случаях и в целом чувствуют себя в безопасности, переходя улицу в отведенном для этого месте.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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