Глава МВД: 9 мая прошло спокойно, но полиция продолжает усиленный контроль

С точки зрения правоохранительных органов, 9 мая в Латвии прошло относительно мирно, однако полиция и сегодня продолжит работать в усиленном режиме, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис в интервью передаче "Утренняя панорама" на LTV.
Согласно последним данным, в связи с празднованием 9 мая в Латвии было составлено 65 протоколов об административных правонарушениях и задержано 19 человек. В одном случае начат уголовный процесс в отношении человека, пытавшегося использовать пиротехнику, так как у него были обнаружены также наркотические вещества.
Кроме того, полиция также провела проверку транспортных средств, в результате которой восемь водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, сообщил министр.
Козловскис поблагодарил людей, которые сообщали о различных замеченных правонарушениях. Например, в 12 случаях в полицию сообщили о запуске фейерверков, которые в этот день запрещены.
Министр отметил, что 9 мая правоохранительные органы хорошо справились со своей работой, чему во многом способствовало своевременное распространение в СМИ информации о том, что органы безопасности будут решительно пресекать любые попытки прославления военной агрессии и усилят контроль.
Козловскис добавил, что полиция и сегодня продолжает свою работу в усиленном режиме.
LETA уже сообщала, что 9 мая в Даугавпилсе и Елгаве были возбуждены два уголовных процесса по оправданию геноцида, преступлений против мира и военных преступлений.
Фигуранты возбужденных административных дел чаще всего различными способами прославляли военную агрессию и военные преступления в общественных местах, в том числе пытались принести цветы к местам демонтированных памятников, сообщили в Государственной полиции.
Также выявлено неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, причем чаще всего эти нарушения совершались на фоне героизации военной агрессии. В ряде случаев лица, совершившие административные правонарушения, привлекались к административной ответственности уже на месте происшествия - к ним применяли максимальные штрафы.
Бывали и разные, даже курьезные ситуации. В конце рабочего дня в Даугавпилсе, в парке Дубровина, полицейские зафиксировали пришедшую женщину с цветами цвета российского флага. Женщина, заметив, что привлекла внимание правоохранителей, села на тротуар и заявила, что у нее болит сердце. Тем временем ее спутник начал снимать стонущую женщину и происходящее на заранее подготовленную камеру.
Правоохранители вызвали медиков, которые провели медицинский осмотр женщины и установили, что ей ничего не грозит. Женщину отпустили после вынесения постановления об административном правонарушении за прославление агрессора в общественном месте, сообщили в Госполиции.
В другом случае правоохранители встретили нарушителя на пороге дома после его проезда на автомобиле, украшенном символикой СССР. В этом случае человек был привлечен к ответственности.
Хотя зафиксировано несколько нарушений, наблюдения полиции показывают, что в этом году места событий посетило меньшее количество людей.
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