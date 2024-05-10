Глава МВД: 9 мая прошло спокойно, но полиция продолжает усиленный контроль

Фигуранты возбужденных административных дел чаще всего различными способами прославляли военную агрессию и военные преступления в общественных местах, в том числе пытались принести цветы к местам демонтированных памятников, сообщили в Государственной полиции.

Также выявлено неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, причем чаще всего эти нарушения совершались на фоне героизации военной агрессии. В ряде случаев лица, совершившие административные правонарушения, привлекались к административной ответственности уже на месте происшествия - к ним применяли максимальные штрафы.

Бывали и разные, даже курьезные ситуации. В конце рабочего дня в Даугавпилсе, в парке Дубровина, полицейские зафиксировали пришедшую женщину с цветами цвета российского флага. Женщина, заметив, что привлекла внимание правоохранителей, села на тротуар и заявила, что у нее болит сердце. Тем временем ее спутник начал снимать стонущую женщину и происходящее на заранее подготовленную камеру.

Правоохранители вызвали медиков, которые провели медицинский осмотр женщины и установили, что ей ничего не грозит. Женщину отпустили после вынесения постановления об административном правонарушении за прославление агрессора в общественном месте, сообщили в Госполиции.

В другом случае правоохранители встретили нарушителя на пороге дома после его проезда на автомобиле, украшенном символикой СССР. В этом случае человек был привлечен к ответственности.

Хотя зафиксировано несколько нарушений, наблюдения полиции показывают, что в этом году места событий посетило меньшее количество людей.

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