В Елгаве мужчина, отмечавший 9 мая, несколько раз выстрелил на кладбище

Государственная полиция в Елгаве задержала человека, который праздновал 9 мая, стреляя на кладбище из газового оружия, сообщили агентству LETA в полиции.
К 17:00 Государственная полиция задержала 11 человек в связи с нарушением общественного порядка и безопасности, возбудила два уголовных дела и 32 дела об административных правонарушениях.
Больше всего нарушений выявлено в Латгальском крае - 14 производств по административным правонарушениям и одно уголовное производство, 11 производств по административным правонарушениям возбуждено в Рижском районе, одно уголовное производство и одно производство по административным правонарушениям - в Земгальском крае, три производства по административным правонарушениям - в Курземский крае.
На Елгавском кладбище мужчина трижды выстрелил в воздух из газового пистолета, прославляя страну-агрессора. По данному инциденту возбуждены как уголовный процесс об оправдании геноцида, преступлений против мира и военных преступлений, так и административный процесс по факту применения газового оружия.
В Даугавпилсе начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступлений против мира и военных преступлений. Задержанный выбежал перед камерами журналистов и сделал заявления о президенте России Владимире Путине.
Если оценивать остальные выявленные нарушения, то абсолютное большинство касается публичного прославления военной агрессии и военных преступлений - как использования запрещенной символики в общественных местах, так и возложения цветов в местах расположения демонтированных советских памятников.
Среди этих нарушений выявлено использование георгиевских лент, публичное исполнение российских военных песен, различных надписей и значков на одежде, связанных с государством-агрессором, а также пение отдельными лицами различных фраз, прославляющих государство-агрессора. Также установлено неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.
Государственная полиция в сотрудничестве со Службой государственной безопасности, муниципальной полицией, а также другими службами продолжает работать в усиленном режиме, следя за общественным порядком и безопасностью на всей территории Латвии. В то же время контролируется и интернет-среда.
Уже сообщалось, что государственная полиция и Служба государственной безопасности (VDD) сегодня, 9 мая, будут усиленно следить за безопасностью по всей Латвии и обещают "строгую и решительную" реакцию на такие провокации, как прославление российской агрессии и военных преступлений.
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