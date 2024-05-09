В Елгаве мужчина, отмечавший 9 мая, несколько раз выстрелил на кладбище

К 17:00 Государственная полиция задержала 11 человек в связи с нарушением общественного порядка и безопасности, возбудила два уголовных дела и 32 дела об административных правонарушениях.

Больше всего нарушений выявлено в Латгальском крае - 14 производств по административным правонарушениям и одно уголовное производство, 11 производств по административным правонарушениям возбуждено в Рижском районе, одно уголовное производство и одно производство по административным правонарушениям - в Земгальском крае, три производства по административным правонарушениям - в Курземский крае.

На Елгавском кладбище мужчина трижды выстрелил в воздух из газового пистолета, прославляя страну-агрессора. По данному инциденту возбуждены как уголовный процесс об оправдании геноцида, преступлений против мира и военных преступлений, так и административный процесс по факту применения газового оружия.

В Даугавпилсе начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступлений против мира и военных преступлений. Задержанный выбежал перед камерами журналистов и сделал заявления о президенте России Владимире Путине.