Глава Госполиции: за нарисованными буквами Z стоит внутренний враг

В интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" глава Государственной полиции Арманд Рукс рассказал, кто, по его мнению, срывается за каждой буквой Z, которые рисуют под покровом ночи. Об этом сообщает портал Rus.LSM.
В эфире передачи Рукс рассказал, что есть часть общества, которое продолжает поддерживать войну, тайно размещая запрещенные символы.
"За каждой буквой Z, нарисованной под покровом ночи, скрывается внутренний враг", - сказал начальник полиции.
Он отметил, что полиция сконцентрировала ресурсы, поэтому работа полиции и спецслужб приводит к задержаниям.
Рукс также призвал жителей сообщать полиции о нарушениях, в том числе о петардах и фейерверках.
"Возможно, вмешиваться самим не стоит, но если вам удастся зафиксировать нарушение, это может помочь полиции впоследствии установить личности", - сказал он.
Ранее уже сообщалось, что Государственная полиция и Служба государственной безопасности (VDD) 9 мая усилят мониторинг безопасности по всей Латвии и обещают "однозначный и решительный" ответ на провокации, если будет зафиксировано прославление российской агрессии и военных преступлений.
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