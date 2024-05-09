Глава Госполиции: за нарисованными буквами Z стоит внутренний враг

В эфире передачи Рукс рассказал, что есть часть общества, которое продолжает поддерживать войну, тайно размещая запрещенные символы.

"За каждой буквой Z, нарисованной под покровом ночи, скрывается внутренний враг", - сказал начальник полиции.

Он отметил, что полиция сконцентрировала ресурсы, поэтому работа полиции и спецслужб приводит к задержаниям.

Рукс также призвал жителей сообщать полиции о нарушениях, в том числе о петардах и фейерверках.

"Возможно, вмешиваться самим не стоит, но если вам удастся зафиксировать нарушение, это может помочь полиции впоследствии установить личности", - сказал он.

Ранее уже сообщалось, что Государственная полиция и Служба государственной безопасности (VDD) 9 мая усилят мониторинг безопасности по всей Латвии и обещают "однозначный и решительный" ответ на провокации, если будет зафиксировано прославление российской агрессии и военных преступлений.

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