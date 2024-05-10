Молодежи могут запретить покупку крепкого алкоголя

На выпускном в школе молодые люди, скорее всего, смогут поднять бокал шампанского, так как в четверг Сейм проголосовал против предложения комиссии по социальным и трудовым делам разрешить продажу алкоголя только с 20 лет. В законопроекте, который еще будет рассматриваться в третьем чтении, может быть предусмотрено, что молодые люди с 18 лет смогут покупать и употреблять сидр, пиво и вино, в то время как покупка крепких спиртных напитков будет разрешена только лицам старше 20 лет, сообщает Latvijas Avīze.
Об этом свидетельствуют высказывания во время дебатов ряда депутатов, которые ссылались на опыт скандинавских стран. В то же время депутаты не возражали против других ограничений на продажу алкоголя, предложенных ответственной комиссией.
В их числе - сокращение времени торговли алкогольными напитками. Сейчас купить их можно с 8:00 до 22:00, после принятия закона алкогольные напитки будут продаваться по будням и субботам с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям - с 10:00 до 18:00. Специальных правил для праздничных дней не будет.
Как сообщалось, Сейм отклонил предложение об увеличении до 20 лет возраста, с которого можно покупать алкоголь
В настоящее время алкоголь можно покупать с 18 лет.
В то же время Сейм одобрил поправки, которые призваны ограничить рекламу, маркетинг и доступность алкогольных напитков. Также планируется обеспечить потребителям дополнительную информацию об энергетической и пищевой ценности и составе алкогольной продукции.
С целью снижения импульсивного приобретения алкоголя поправки предусматривают запрет на такие меры стимулирования торговли, которые предлагают приобрести несколько единиц алкогольных напитков по более низкой цене, а также скидки на алкогольные напитки по программам лояльности потребителей.
Поправки также предусматривают, что реклама цен и скидок на алкогольную продукцию будет запрещена в печатных изданиях, печатных рекламных изданиях и публикациях для потребителей, в кинотеатрах, на веб-сайтах и в онлайн-режиме с использованием почтовых услуг (в том числе электронной почты), а также в местах розничной торговли алкогольными напитками.
Планируется также ввести запрет в местах торговли и оказания услуг (в том числе с использованием дистанционного договора), имеющих или не получивших специальное разрешение (в том числе салоны красоты, парикмахерские, свадебные салоны, магазины электротоваров, магазины автопринадлежностей и др.), на предложение бесплатных алкогольных напитков в качестве подарка или компенсации.
Законопроект предусматривает, что в местах организации азартных игр будет запрещена розничная торговля алкогольными напитками для их потребления на месте у игровых автоматов, столов для игр в карты и кости и рулеток или другого игорного оборудования. Цель этой нормы - разделить два вызывающих зависимость процесса, говорится в аннотации к законопроекту.
Сейм еще должен проголосовать по поправкам в окончательном чтении.
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