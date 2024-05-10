Молодежи могут запретить покупку крепкого алкоголя

Об этом свидетельствуют высказывания во время дебатов ряда депутатов, которые ссылались на опыт скандинавских стран. В то же время депутаты не возражали против других ограничений на продажу алкоголя, предложенных ответственной комиссией.

В их числе - сокращение времени торговли алкогольными напитками. Сейчас купить их можно с 8:00 до 22:00, после принятия закона алкогольные напитки будут продаваться по будням и субботам с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям - с 10:00 до 18:00. Специальных правил для праздничных дней не будет.

Как сообщалось, Сейм отклонил предложение об увеличении до 20 лет возраста, с которого можно покупать алкоголь

В настоящее время алкоголь можно покупать с 18 лет.

В то же время Сейм одобрил поправки, которые призваны ограничить рекламу, маркетинг и доступность алкогольных напитков. Также планируется обеспечить потребителям дополнительную информацию об энергетической и пищевой ценности и составе алкогольной продукции.