Эмоциональная реакция Дона за кулисами "Евровидения"

Латвийскому исполнителю Дону с песней Hollow наконец-то удалось прервать череду неудач и пройти в финал "Евровидения". Этот момент надолго останется в памяти музыканта и всей Латвии. Он опубликовал видео, на котором видно, как обрадовалась латвийская делегация, когда узнала результаты.
Донс пишет: "Латвия! Один из тех моментов, которые останутся в моем сердце навсегда!".
К Дону радостно присоединились и представители других стран.
Что сказал Донс, когда узнал, что попал в финал? Смотрите видео!
Напомним, в четверг, 9 мая, при подведении итогов зрительского голосования определились 10 финалистов второго полуфинала - Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия и Армения. Финалистов называли в случайном порядке.
Галерея: Второй полуфинал "Евровидения-2024"
Видео: Выступление Дона
Латвия не могла пройти в финал с 2017 года. Кроме 2020 года, когда конкурс не состоялся из-за пандемии Covid-19.
Галерея: Выступление Дона на конкурсе "Евровидение-2024"
Первый полуфинал "Евровидения-2024" состоялся 7 мая, и в финал вышли Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург. Победитель "Евровидения" будет объявлен 11 мая.
Галерея: Первый полуфинал "Евровидения-2024"
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