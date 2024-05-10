Видео "Так можно и в аварию попасть!" Водители бьют тревогу по поводу опасного знака в Екабпилсе

Житель Екабпилса обратился к программе, поскольку его смутил дорожный знак, установленный в обоих направлениях движения перед крутым непрозрачным поворотом на улице Арияс Элкснес в Екабпилсе.

Поворот довольно резкий и, в условиях плохой видимости, "послушавшись" знака, водители, к примеру, могут оказаться в кювете, рассказал программе житель Екабпилса. По его словам, должен быть установлен еще один знак, предупреждающий о резком повороте. С водителем согласны и другие встреченные автовладельцы.

Программа также поговорила с эксперт по безопасности дорожного движения Оскаром Ирбитисом, который также считает, что поворот после таких знаков может быть потенциально опасным. Ирбитис отметил, что на участке понадобится не только еще один дорожный знак, но и горизонтальная разметка на асфальте, которая будет показывать водителям, в каком направлении продолжится дорога.

Екабпилсское региональное самоуправление сообщило программе, что уже разработан технический проект реконструкции улицы, в рамках которого Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) провела аудит улицы и отметила, что существующий знак может сбивать с толку, с чем связан также муниципалитет.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)

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