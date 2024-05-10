Видео После волны критики Apple пришлось извиняться за рекламу iPad Pro

В рекламе, которую 7 апреля опубликовал председатель правления Тим Кук, видно, как гидравлический пресс раздавливает несколько предметов, в том числе пианино, гитару, метроном, банки с краской, аркадные игры и другие предметы.

После этого вместо раздавленных вещей появляется планшет iPad Pro, подразумевая, что большие вещи можно "сдавить" и поместить в одно маленькое смарт-устройство.

Однако пользователи соцсетей вызвали возмущение видео Apple и громко выразили свою критику.

"Наша цель всегда выделить разные способы, как пользователи при помощи iPad выражают себя и реализуют свои идеи, - заявил издательству Ad Age заявил вице-президента отдела маркетинга Apple Тор Мирхен. - Этот видеоклип у нас не получился, и мы приносим извинения".

Несмотря на то, что эта реклама еще доступна на YouTube-канале Apple и в аккаунте Кука в Х, по телевидению ее больше транслировать не будут.

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