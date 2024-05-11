Видео Очевидцы пожаров в Гризинькалнсе рассказывают о том, что произошло

Вечером в четверг, 9 мая, в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов о двух пожарах в рижском микрорайоне Гризинькалнс, на улицах Звайгжню и Лабораторияс. Оба здания располагались близко друг к другу, сообщает программа Degpunktā.
Самый серьезный пожар произошел на улице Лабораторияс - спасатели завершили работу лишь к 7:00 утра.
Многие жители района собрались вокруг горящего здания на улице Лабораторияс. Некоторым было легче находиться на улице, чем в своих квартирах, находившихся недалеко от горящего дома, поскольку от едкого дыма быстро становилось плохо. Жители горящего дома со слезами на глазах часами наблюдали за упорной работой спасателей и надеялись, что дом не сгорит полностью.
Одним из жильцов на первом этаже дома была пенсионерка. Сотрудник муниципальной полиции пытался уговорить женщину поехать во временный приют, но она хотела остаться до конца и посмотреть, как все будет развиваться.
На месте пожара программа встретилась с другой семьей, которая поделилась полученной информацией о причинах пожара.
"Якобы загорелась крыша сверху, но полиция озвучила другую версию - был получен еще один вызов поблизости, они думают, что это было сделано злонамеренно, может быть, и наш случай злонамеренный, но это неофициальная версия. Нас не было дома", - рассказала женщина с первого этажа горящего дома.
Поскольку в настоящее время здание непригодно для проживания, Рижская дума окажет помощь его жильцам. Жители имеют право на получение кризисного пособия от муниципалитета - до 700 евро на человека или до 1400 евро на семью.
"В настоящее время муниципальные службы общаются с эвакуированными жителями, которым мы предлагаем временное жилье, кризисные пособия и другую социальную помощь", - рассказали в Рижской думе.
Пока на улице Лабораторияс продолжались работы, на улице Звайгжню пожарные быстрее потушили пламя. Огонь не успел распространиться дальше лестничной клетки четвертого этажа.
"Был дым, горела дверь на четвертом этаже. Никто не пострадал, всех эвакуировали. Было похоже, что горит квартира, потом просто сказали, что горит дверь. Был жуткий дым, они нас спустили с шестого этажа в масках", - рассказала жительница дома Вита.
Но условия проживания в здании в ближайшие дни будут не самыми комфортными. Запах дыма, темнота, ведь электроснабжение так быстро не восстановится, и владельцам квартир на третьем и втором этажах придется бороться с тем, что их залили водой.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
Уже сообщалось, что в 20:41 в VUGD поступил вызов на улицу Лабораторияс в Риге, где, по предварительной информации, горело двухэтажное деревянное здание. Пожарные спасли двух человек из здания с помощью автомобильной лестницы, еще двух человек до приезда VUGD спасли сотрудники Госполиции.
В результате пожара пострадали два человека, их передали медикам скорой помощи, а 13 человек эвакуировались из здания самостоятельно. Соседние дома также были проверены, но там не было обнаружено дыма и эвакуация не потребовалась. В тушении пожара приняли участие более 35 пожарных и 11 автоцистерн.
На месте происшествия горели второй этаж жилого дома площадью 150 квадратных метров (м2), первый этаж площадью 100 м2 и крыша площадью 320 м2, а также Загорелись четыре автомобиля во дворе и фасад соседнего дома площадью 100 м2.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!