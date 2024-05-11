Видео Очевидцы пожаров в Гризинькалнсе рассказывают о том, что произошло

Поскольку в настоящее время здание непригодно для проживания, Рижская дума окажет помощь его жильцам. Жители имеют право на получение кризисного пособия от муниципалитета - до 700 евро на человека или до 1400 евро на семью.

"В настоящее время муниципальные службы общаются с эвакуированными жителями, которым мы предлагаем временное жилье, кризисные пособия и другую социальную помощь", - рассказали в Рижской думе.

Пока на улице Лабораторияс продолжались работы, на улице Звайгжню пожарные быстрее потушили пламя. Огонь не успел распространиться дальше лестничной клетки четвертого этажа.

"Был дым, горела дверь на четвертом этаже. Никто не пострадал, всех эвакуировали. Было похоже, что горит квартира, потом просто сказали, что горит дверь. Был жуткий дым, они нас спустили с шестого этажа в масках", - рассказала жительница дома Вита.

Но условия проживания в здании в ближайшие дни будут не самыми комфортными. Запах дыма, темнота, ведь электроснабжение так быстро не восстановится, и владельцам квартир на третьем и втором этажах придется бороться с тем, что их залили водой.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

Уже сообщалось, что в 20:41 в VUGD поступил вызов на улицу Лабораторияс в Риге, где, по предварительной информации, горело двухэтажное деревянное здание. Пожарные спасли двух человек из здания с помощью автомобильной лестницы, еще двух человек до приезда VUGD спасли сотрудники Госполиции.

В результате пожара пострадали два человека, их передали медикам скорой помощи, а 13 человек эвакуировались из здания самостоятельно. Соседние дома также были проверены, но там не было обнаружено дыма и эвакуация не потребовалась. В тушении пожара приняли участие более 35 пожарных и 11 автоцистерн.

На месте происшествия горели второй этаж жилого дома площадью 150 квадратных метров (м2), первый этаж площадью 100 м2 и крыша площадью 320 м2, а также Загорелись четыре автомобиля во дворе и фасад соседнего дома площадью 100 м2.

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