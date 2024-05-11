Видео Легко ли обслуживать электромобили?

Есть вещи, которые неизменны, например, тормозная система. Из-за рекуперации тормоза в электромобиле используются реже, поэтому со временем они начинают подвергаться коррозии. Это можно предотвратить регулярной профилактикой тормозов.

Но почему электромобили вообще не оснащаются электрическими тормозами, а не гидравлическими? Если бы электроника вышла из моды, тормоза пропали бы вообще.

Техническое обслуживание электромобилей обычно проводится раз в два года. Что это включает в себя? Общий осмотр, проверка технических жидкостей и замена салонного фильтра. Дилер рекомендует чаще менять салонный фильтр. Раз в два года - это слишком редко, особенно если электромобиль передвигается еще и по грунтовым дорогам.

Действительно ли в двигателе электромобиля нет моторного масла? Не совсем, ответил эксперт, потому что в некоторых типах электродвигателей есть немного моторного масла. Масло в основном предназначено для охлаждения и не подлежит замене.

Однако у электромобиля больший объем охлаждающей жидкости, чем у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, и эту жидкость необходимо менять раз в 4-6 лет.

Некоторые электромобили, например Hyundai Ioniq 5, даже имеют две разные охлаждающие жидкости, которые не смешиваются друг с другом.

Видео: Сюжет программы Auto ziņas

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