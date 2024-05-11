Министерство охраны среды и регионального развития будет переименовано

Ранее планировалось, что с 1 июля после реорганизации VARAM и Министерства климата и энергетики (МКЭ) это министерство будет переименовано в Министерство климата, энергетики и среды, а VARAM- в Министерство охраны природы и регионального развития.

В соответствии с последними изменениями VARAM будет переименовано в Министерство умной администрации и регионального развития и больше не будет содержать указание на связь с окружающей средой и природой в названии. Тем не менее, министерство останется ведущим государственным органом в природоохранной области, а КМЭ в результате реорганизации будут переданы функции охраны окружающей среды.