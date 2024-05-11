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Донc обращается к фанатам за миг до финала "Евровидения"

rus.tvnet.lv
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Донс
Донс Фото: AFP/SCANPIX

Музыкант Донс, который 11 мая представляет Латвию в финале песенного конкурса "Евровидение", обратился к поклонникам в Латвии и мире.

"Дорогие друзья по всему миру! Этот момент настал! Большое спасибо, что поддерживаете Латвию и Hollow. Да будет! Заставим этих бабочек летать," - заявил Донс на своем официальном аккаунте в Instagram. 

"Держимся за руки еще крепче, приглашаем друзей, голосуем за Латвию! 11-й порядковый номер, 11 мая - в день имени Милды!", - говорит Донс.

Напомним, в финале "Евровидения" выступят 25 стран - сегодня из конкурса были дисквалифицированы Нидерланды, считавшиеся одними из фаворитов конкурса. 

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