Донc обращается к фанатам за миг до финала "Евровидения"

"Дорогие друзья по всему миру! Этот момент настал! Большое спасибо, что поддерживаете Латвию и Hollow. Да будет! Заставим этих бабочек летать," - заявил Донс на своем официальном аккаунте в Instagram.

"Держимся за руки еще крепче, приглашаем друзей, голосуем за Латвию! 11-й порядковый номер, 11 мая - в день имени Милды!", - говорит Донс.

Напомним, в финале "Евровидения" выступят 25 стран - сегодня из конкурса были дисквалифицированы Нидерланды, считавшиеся одними из фаворитов конкурса.

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