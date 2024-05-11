Видео, фото Гордимся! Сильное выступление Дона в финале "Евровидения"

Люди в соцсетях высоко оценили выступление музыканта, отметив, что в финале Донс звучал увереннее, чем раньше, в полуфинале.

Видео: Донс в финале "Евровидения"

Впервые за 7 лет Латвия смогла пройти в финал конкурса "Евровидение". На конкурсе "Евровидение-2024" в Швеции (Мальмё) Латвию представляет музыкант Донс (настоящее имя - Артурс Шингирей). Он убедительно победил в латвийском национальном песенном отборе Supernova с песней Hollow, которая изначально была создана и выпущена на латышском языке под названием Lauzto šķēpu karaļvalsts. Латышская версия песни заняла призовое первое место на конкурсе Muzikālā Banka 2023 в январе этого года.

Галерея: выступление Дона в финале "Евровидения-2024"

Напомним, в финале приняли участие все три страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония, а также Австрия, Норвегия, Израиль, Греция, Швейцария, Грузия, Армения, Сербия, Португалия, Словения, Украина, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург и "большая пятерка" - Италия, Франция, Испания, Великобритания, Германия, а также прошлогодний победитель - Швеция.

Незадолго до финала представитель Нидерландов Йост Клейн был дисквалифицирован. В заявлении, опубликованном Европейским вещательным союзом (EBU), говорится, что "шведская полиция расследовала жалобу", поданную представителем продюсерской группы после инцидента, произошедшего после выступления Клейн в полуфинале в четверг вечером.

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