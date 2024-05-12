"Обещание выполнено!": певец Роберто Мелони подстригся "под ноль" в честь Дона

Роберто поделился видео в Instagram, где он выглядит в новом образе.

"Обещание выполнено с удовольствием! Желаю Дону сегодня больших успехов!" - написал, Роберто.

Уже сообщалось, что Латвии впервые с 2016 года удается выйти в финал конкурса.

В этом году победу одержала Швейцария - Немо (Nemo) с 591 баллом от жюри и зрителей. На втором месте - Хорватия (547), а на третьем - Украина (453).

Латвия на этот раз осталась на 16-м месте (64 балла), Эстония (37) - на 20-м, а Литва (90) - на 14-м.

Латвийское жюри присудило 12 баллов Швейцарии.

Напомним, что в песенном конкурсе этого года приняли участие 25 стран. Должно было быть 26, но участник от Нидерландов был дисквалифицирован.

В финале участвовали все три страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония, а также Австрия, Норвегия, Израиль, Греция, Швейцария, Грузия, Армения, Сербия, Португалия, Словения, Украина, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург и "большая пятерка" - Италия, Франция, Испания, Великобритания, Германия, а также прошлогодний победитель - Швеция.

Люди в соцсетях высоко оценили выступление музыканта, отметив, что в финале Донс звучал увереннее, чем ранее, в полуфинале.

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