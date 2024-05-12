Видео Накануне финала "Евровидения" на акции протеста задержали Грету Тунберг

Во время конкурса песни "Евровидение-2024" в шведском городе Мальмё собрались протестующие, выражающие недовольство участием Израиля в конкурсе. Среди них была климатическая активистка Грета Тунберг, которую задержала полиция днем 11 мая, сообщает украинское информационное агентство "УНИАН".
Грету Тунберг задержали после непродолжительной стычки с полицией.
Greta Thunberg was arrested at a pro-Palestinian rally in the Swedish city of Malmö— NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2024
Palestinian supporters opposed Israel's participation in Eurovision, the final of which was held in the city. pic.twitter.com/0gIGOngsgv
Тунберг заявила, что страна использовала "Евровидение", чтобы отвлечь внимание от "геноцида" в Палестине.
Представительнице Израиля Эден Голан во время конкурса была обеспечена охрана. Сообщается также, что организаторы просили ее оставаться в номере отеля по соображениям безопасности.
Эден Голан заняла пятое место в конкурсе с песней Hurricane. Она набрала 375 баллов. Жюри поставило 52 балла, а зрители – 323.
Ранее сообщалось, что в этом году победу одержала Швейцария - Немо (Nemo) с 591 баллом от жюри и зрителей. На втором месте - Хорватия (547), а на третьем - Украина (453).
Латвия на этот раз осталась на 16-м месте (64 балла), Эстония (37) - на 20-м, а Литва (90) - на 14-м.
Галерея: Финал "Евровидения-2024"
В финале Дон занял 16-ое место из 25 стран. В финале учитывались голоса как зрителей, так и жюри.
Сообщалось, что Латвия набрала в финале 64 очка. Жюри присудило 36 баллов. Донс получил один балл от Эстонии, два - от Польши, три - от Великобритании, четыре - от Дании и Испании, пять баллов присудило мальтийское жюри, а шесть жюри Люксембурга и Грузии.
Зрители проголосовали следующим образом: Грузия отдала Латвии один балл, Нидерланды - два, Эстония - три, Литва, Великобритания и Дания - четыре, Ирландия и Украина - пять баллов.
Напомним, что в песенном конкурсе этого года приняли участие 25 стран. Должно было быть 26, но участник от Нидерландов был дисквалифицирован.
Комментарий Дона после выхода в финал:
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