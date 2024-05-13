Экс-министра экономики Казахстана за убийство жены приговорили к 24 годам тюрьмы

Суд в Казахстане приговорил бывшего министра экономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам тюрьмы за убийство жены, пишет "Медуза".
Бишимбаева признали виновным в убийстве с особой жестокостью и истязании. Дело рассматривалось в суде присяжных.
Двоюродный брат Бишимбаева Бакытжан Байжанов получил четыре года тюрьмы по обвинению в укрывательстве и недонесении о преступлении.
Дело Бишимбаева активизировало дискуссию в обществе Казахстана о необходимости законодательной защиты для людей, подвергающихся домашнему насилию. Власти страны оперативно приняли закон, ужесточающий наказание за побои и причинение легкого вреда здоровью.
Также закон предусматривает создание центров поддержки для помощи пострадавшим от домашнего насилия.
Бишимбаев возглавлял Министерство экономики Казахстана в 2016 году. В 2018-м он получил десять лет лишения свободы по обвинению в коррупции, но уже через полтора года вышел по УДО.
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