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Экс-министра экономики Казахстана за убийство жены приговорили к 24 годам тюрьмы

rus.tvnet.lv
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В Астане продолжается суд над экс-министром экономики Куандыком Бишимбаевым.
В Астане продолжается суд над экс-министром экономики Куандыком Бишимбаевым. Фото: Reuters

Суд в Казахстане приговорил бывшего министра экономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам тюрьмы за убийство жены, пишет "Медуза".

Бишимбаева признали виновным в убийстве с особой жестокостью и истязании. Дело рассматривалось в суде присяжных.

Двоюродный брат Бишимбаева Бакытжан Байжанов получил четыре года тюрьмы по обвинению в укрывательстве и недонесении о преступлении.

Дело Бишимбаева активизировало дискуссию в обществе Казахстана о необходимости законодательной защиты для людей, подвергающихся домашнему насилию. Власти страны оперативно приняли закон, ужесточающий наказание за побои и причинение легкого вреда здоровью.

Также закон предусматривает создание центров поддержки для помощи пострадавшим от домашнего насилия.

Бишимбаев возглавлял Министерство экономики Казахстана в 2016 году. В 2018-м он получил десять лет лишения свободы по обвинению в коррупции, но уже через полтора года вышел по УДО.

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