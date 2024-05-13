Армия РФ за три дня оккупировали десять сел в Харьковской области Украины

Репке отмечает, что данные основаны на последних официальных и неофициальных сообщениях о наступлении России в Харьковской области. Он поделился картами в микроблоге Х.

Исследователь подчеркивает, что российская армия начала наступление в двух местах с севера. "Российские войска атаковали Харьковскую область в двух местах с севера, захватив за три дня не менее десяти сел", - говорит Репке.

Организация DeepState сообщает в Telegram", что к 13 мая России удалось оккупировать еще три села в регионе - Мороховец, Олейниково и Зеленое.

Как сообщалось, 10 мая россияне предприняли попытку наземного наступления через границу в Харьковской области, и боевые действия там продолжаются, сообщили в Минобороны Украины.

Во второй половине 2022 года Украина изгнала российскую армию с большей части Харьковской области, но когда украинские силы столкнулись с нехваткой боеприпасов, Москва возобновила там наступление.

"Около 5 часов утра противник пытался прорвать нашу линию обороны под прикрытием бронетехники", - говорится в сообщении ведомства.