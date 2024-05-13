Армия РФ за три дня оккупировали десять сел в Харьковской области Украины

Исследователь Юлиан Репке из немецкого издания Bild объяснил продвижение российской армии в Харьковской области, указав, сколько населенных пунктов РФ удалось занять за три дня. По данным исследователя, оккупанты захватили десять сел, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.
Репке отмечает, что данные основаны на последних официальных и неофициальных сообщениях о наступлении России в Харьковской области. Он поделился картами в микроблоге Х.
Исследователь подчеркивает, что российская армия начала наступление в двух местах с севера. "Российские войска атаковали Харьковскую область в двух местах с севера, захватив за три дня не менее десяти сел", - говорит Репке.
Организация DeepState сообщает в Telegram", что к 13 мая России удалось оккупировать еще три села в регионе - Мороховец, Олейниково и Зеленое.
Как сообщалось, 10 мая россияне предприняли попытку наземного наступления через границу в Харьковской области, и боевые действия там продолжаются, сообщили в Минобороны Украины.
Во второй половине 2022 года Украина изгнала российскую армию с большей части Харьковской области, но когда украинские силы столкнулись с нехваткой боеприпасов, Москва возобновила там наступление.
"Около 5 часов утра противник пытался прорвать нашу линию обороны под прикрытием бронетехники", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщили в ведомстве, за последние сутки российская армия нанесла авиаудары с применением управляемых авиабомб по северному Волчанскому району Харьковской области, а с начала ночи усилила обстрелы линии обороны.
Глава райадминистрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили сообщил, что власти инициировали добровольную эвакуацию жителей Волчанска и соседних районов из-за участившихся обстрелов.
Город Волчанск расположен в пяти километрах от границы, к началу наступления оккупационной армии РФ там находилось около 3000 человек, до войны количество жителей достигало 17 000 человек.
"Сейчас идет массированный обстрел города. Как говорят местные жители, ничего подобного они никогда не слышали и не видели. Массированно обстреливается весь поселок, весь город. Поэтому там сейчас находиться опасно, ", - сказал Гамбаришвили.
По словам Гамбаришвили, Волчанска все время находилась под обстрелом, но с 3 часов ночи пятницы обстрелы резко усилились. Российские вооруженные силы применили реактивные артиллерийские установки, пушки и управляемые авиабомбы.
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