СМИ: Дисквалифицированный участник "Евровидения" признался в угрозах женщине-фотографу

Источник сообщает изданию, что расследование, начатое в отношении 26-летнего Клейна по делу об угрозах женщине фотографу, практически завершено. По информации источника, Клейн признался в агрессии. Источник утверждает, что присутствие представителей прессы заставило Клейна почувствовать себя некомфортно, и поэтому он попросил прекратить съемку.

Клейн сказал, что вышел из себя и бросился на фотографа с поднятыми кулаками. Источник отмечает, что женщина не пострадала.

После инцидента музыкант несколько раз извинялся и выразил сожаление о содеянном. Источник говорит, что неясно, извинился ли он также перед фотографом.

"В полиции расследование практически завершено. В ходе ускоренного процесса назначается дата, когда подозреваемому нужно принять участие в подготовке документов, а затем дело передадут прокурору. Думаю, это произойдет где-то в начале июня", - говорит представитель Aftonbladet Эмиль Андерсон.

Андерсон утверждает, что в ходе расследования также были заслушаны показания очевидцев. "Неважно, находится ли человек в Швеции, мы все равно можем продолжить рассмотрение дела", - отметил чиновник.

Как сообщалось, Клейн был дисквалифицировали от участия в финале конкурса 11 мая. Шведская телекомпания SVT сообщила, что 9 мая между Клейн и фотографом произошла физическая стычка. Инцидент расследует шведская полиция, сообщает Eurovision World. Клейн был допрошен шведской полицией вечером 10 мая, также был допрошена заявительница. На данный момент дело передано в прокуратуру. Решение дела может занять несколько недель.

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