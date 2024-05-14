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В рижском музее восстановлен уникальный автомобиль

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Рижский мотор-музей
Рижский мотор-музей Фото: Zane Bitere/LETA

В Рижском мотор-музее отреставрирован грузовик Volvo LV 95 1937 года выпуска, сообщили агентству LETA представители музея.

Специалисты мотор-музея восстановили автомобиль за три года.

В пятницу, 17 мая, в 14:00 в Рижском мотор-музее состоится презентация отреставрированного грузовика.

На мероприятии всех интересующихся планируется ознакомить с процессом реставрации, а также подробно рассказать об истории и значении Volvo LV 95.

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