В рижском музее восстановлен уникальный автомобиль

В Рижском мотор-музее отреставрирован грузовик Volvo LV 95 1937 года выпуска, сообщили агентству LETA представители музея.
Специалисты мотор-музея восстановили автомобиль за три года.
В пятницу, 17 мая, в 14:00 в Рижском мотор-музее состоится презентация отреставрированного грузовика.
На мероприятии всех интересующихся планируется ознакомить с процессом реставрации, а также подробно рассказать об истории и значении Volvo LV 95.
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