В Вентспилсе объяснили, почему гражданам Украины больше не будут выдавать бесплатные проездные

Весной 2022 года Вентспилсское самоуправление, реагируя на полномасштабное вторжение России в Украину, приняло решение об оказании помощи мирному украинскому населению, которое было вынуждено покинуть свою страну.

Одним из решений стала выдача гражданам Украины оплаченных проездных билетов на определенное количество поездок в городском общественном транспорте.

Учитывая, что последнее заявление на получение проездного от украинского гражданина было получено в июле 2022 года, городская дума решила больше не продлевать этот вид помощи.

Местное самоуправление продолжит оказывать необходимую помощь гражданам Украины в порядке, предусмотренном Законом о поддержке гражданского населения Украины, включая гарантированный минимальный доход, жилищное пособие, пособие на школьные обеды и питание в дошкольных образовательных учреждениях, пособие на случай кризисных ситуаций и услуги столовой.

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