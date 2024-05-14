Оставшиеся в РФ западные компании увеличивают прибыль и продолжают "кормить" военную машину

В 2023 году оставшиеся в России западные компании заработали 1,3 триллиона рублей (13,1 миллиарда евро), что на 40%, или на 383 миллиарда рублей (3,8 миллиарда евро), больше, чем в 2021 году, который стал последним перед войной, подсчитала "Новая газета Европа".
Подсчеты газеты включают более 100 крупных компаний. 85% общей прибыли, или 1,1 триллиона рублей (11 миллиардов евро), приходится на 20 компаний.
Лидерами являются британский энергетический концерн BP (250 миллиардов рублей/2,5 миллиарда евро), французская нефтегазовая компания TotalEnergies (234 миллиарда рублей/2,3 миллиарда евро) и австрийский банк Raiffeisen (125,4 миллиарда рублей/1,25 миллиарда евро).
BP владеет 19,75% акций "Роснефти". Несмотря на то, что компания прекратила показывать акции в своей финансовой отчетности и подчеркнула, что "рассматривает варианты выхода из России", у BP фактически нет возможности продать актив из-за ограничений, наложенных Кремлем.
TotalEnergies владеет почти пятой частью акций крупнейшего частного производителя газа "Новатэк". Также TotalEnergies владеет акциями важных российских заводов по производству сжиженного природного газа.
После начала войны в Украине компания не заявляла о планах покинуть Россию. В настоящее время TotalEnergies экспортирует в Европу сжиженный природный газ с завода "Ямал СПГ". Компания также хотела осуществлять поставки в Европу из проекта "Арктик СПГ-2", но отказалась от этой идеи только после того, как США ввели санкции против этого проекта.
Что касается Raiffeisen Bank International, то он якобы собирался уйти из России после начала войны и сообщил об этом уже весной 2022 года, но процесс выхода пока откладывается.
2 мая глава банка Йохан Штробль заявил, что банк "радикально активизирует процесс выхода из России в третьем квартале этого года". До этого кредитная организация получила письмо от Европейского центробанка с требованием сократить кредитование российских клиентов на 65%, а также существенно сократить предоставление международных платежных услуг российским клиентам. Банк готов сделать это только до 2026 года.
Среди иностранных компаний, продолжающих работать в России, наибольший прирост прибыли у венгерского банка Országos Takarék Pénztár (OTP). Этому банку удалось увеличить чистую прибыль почти в 200 раз - со 133 млн рублей (1,38 млн евро) в 2022 году до 25 млрд рублей (250 млн евро) в 2023 году. В самом банке такой прорыв объясняют "стратегией, создавшей значительный рост прибыли в кредитном и транзакционном бизнесе".
На втором месте польский производитель упаковки Can-Pack. Его прибыль выросла на 400%, достигнув 4,6 млрд рублей (46 млн евро).
В целом за два года войны российским дочерним предприятиям западных компаний, таких как BP, Philip Morris, JTI, Mitsui, Cagrill и ING, удалось значительно увеличить свою прибыль. В целом прибыль этих компаний выросла почти на 97 миллиардов рублей (970 миллионов евро).
Несмотря на это, большая часть доходов иностранных компаний в России фактически блокируется из-за очень жестких ограничений, введенных российскими властями. Компании из "недружественных" стран могут вывозить из России всего 10 миллионов рублей в месяц (около 100 тысяч евро). Для увеличения этой суммы необходимо разрешение комиссии по контролю за иностранными инвестициями при администрации.
Чтобы его получить, необходимо инвестировать в производство новых технологий в России и увеличивать объемы производства, а именно такие инвестиции иностранные компании прекратили с начала войны.
Есть третий, наиболее распространенный вариант - внести деньги на рублевый счет типа С, открытый в российском банке. Таким образом, прибыли западных компаний поддерживают стабильность российской финансовой системы, что позволяет продолжать войну в Украине. Фактически запрет на отток капитала увеличил активы российских банков более чем на один триллион рублей.
Главным бенефициаром этой ситуации является российский бюджет. В 2023 году он получил налоговых поступлений в размере 422 млрд рублей (4,2 млрд евро) от иностранных компаний. Это составляет примерно 1,5% всех доходов бюджета.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!