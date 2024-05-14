Оставшиеся в РФ западные компании увеличивают прибыль и продолжают "кормить" военную машину

Что касается Raiffeisen Bank International, то он якобы собирался уйти из России после начала войны и сообщил об этом уже весной 2022 года, но процесс выхода пока откладывается.

2 мая глава банка Йохан Штробль заявил, что банк "радикально активизирует процесс выхода из России в третьем квартале этого года". До этого кредитная организация получила письмо от Европейского центробанка с требованием сократить кредитование российских клиентов на 65%, а также существенно сократить предоставление международных платежных услуг российским клиентам. Банк готов сделать это только до 2026 года.

Среди иностранных компаний, продолжающих работать в России, наибольший прирост прибыли у венгерского банка Országos Takarék Pénztár (OTP). Этому банку удалось увеличить чистую прибыль почти в 200 раз - со 133 млн рублей (1,38 млн евро) в 2022 году до 25 млрд рублей (250 млн евро) в 2023 году. В самом банке такой прорыв объясняют "стратегией, создавшей значительный рост прибыли в кредитном и транзакционном бизнесе".

На втором месте польский производитель упаковки Can-Pack. Его прибыль выросла на 400%, достигнув 4,6 млрд рублей (46 млн евро).

В целом за два года войны российским дочерним предприятиям западных компаний, таких как BP, Philip Morris, JTI, Mitsui, Cagrill и ING, удалось значительно увеличить свою прибыль. В целом прибыль этих компаний выросла почти на 97 миллиардов рублей (970 миллионов евро).