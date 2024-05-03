Крупнейший венгерский банк Országos Takarék Pénztár (OTP), который также работает в России, изъявил желание приобрести Luminor Bank, работающий в странах Балтии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
Оно сообщает, что OTP сделал необязывающее предложение о приобретении Luminor американской инвестиционной компании Blackstone, которая владеет контрольным пакетом акций Luminor.
По данным Bloomberg, Blackstone хочет получить за Luminor сумму, в 1,2 раза превышающую его балансовую стоимость. Балансовая стоимость Luminor на конец 2023 года составляет 1,8 миллиарда евро, поэтому цена продажи оценивается в 2,1 миллиарда евро.
OTP работает не только в Венгрии, но и в Албании, Болгарии, Хорватии, России, Черногории, Молдове, Сербии, Словении, Украине и Узбекистане.
Как уже сообщалось, в январе в СМИ появилась информация о том, что Blackstone хочет продать Luminor и что сделка может состояться уже в этом году.
Латвийский филиал Luminor Bank является четвертым по величине активов банком в Латвии.
Luminor Bank был создан в октябре 2017 года в результате слияния Nordea Bank и DNB в странах Балтии.
В 2018 году американская инвестиционная компания Blackstone стала стратегическим инвестором Luminor Bank, приобретя контрольный пакет акций. Инвестиции в капитал Luminor Bank рассчитаны на срок от пяти до семи лет с возможностью продления.
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