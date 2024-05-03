Оно сообщает, что OTP сделал необязывающее предложение о приобретении Luminor американской инвестиционной компании Blackstone, которая владеет контрольным пакетом акций Luminor.

По данным Bloomberg, Blackstone хочет получить за Luminor сумму, в 1,2 раза превышающую его балансовую стоимость. Балансовая стоимость Luminor на конец 2023 года составляет 1,8 миллиарда евро, поэтому цена продажи оценивается в 2,1 миллиарда евро.

OTP работает не только в Венгрии, но и в Албании, Болгарии, Хорватии, России, Черногории, Молдове, Сербии, Словении, Украине и Узбекистане.

Как уже сообщалось, в январе в СМИ появилась информация о том, что Blackstone хочет продать Luminor и что сделка может состояться уже в этом году.

Латвийский филиал Luminor Bank является четвертым по величине активов банком в Латвии.

Luminor Bank был создан в октябре 2017 года в результате слияния Nordea Bank и DNB в странах Балтии.

В 2018 году американская инвестиционная компания Blackstone стала стратегическим инвестором Luminor Bank, приобретя контрольный пакет акций. Инвестиции в капитал Luminor Bank рассчитаны на срок от пяти до семи лет с возможностью продления.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!