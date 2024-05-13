Видео Бывший посол США в Латвии инвестирует в Riga Fertilizer Terminal, чтобы освободить его от санкций

Юлия Берзиня, председатель правления Riga Ropax Terminal: "Сейчас мы находимся в стадии, когда у нас есть видение и эскиз, которые мы должны детализировать вместе с партнерами по сотрудничеству, придумав также план, в каком виде мы идем вперед, и тогда и эти источники финансирования для каждой стороны, скорее всего, будут разными. Мы вместе с управлением Рижского свободного порта и Стокгольмским портом неоднократно подавали заявки и на европейское финансирование, в том числе в этом году".

Новый терминал, впрочем, до сих пор остается далекой мечтой. Для реализации плана нужны вложения Рижского свободного порта и участие Рижского самоуправления в проекте.

Ансис Зелтиньш, управляющий Рижским свободным портом: "Публичное - частное партнерство, безусловно, является одним их объективных решений, речь, конечно, идет о привлечении финансирования для этого проекта. Понятно, что это будет недешево ни для той, ни для другой стороны. И причалы, и пандусы, и корабельные разворотные бассейны, работы по углублению - вот та часть, которую мы как порт увидели бы на своей стороне".