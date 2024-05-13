Имущество Андрейсалы до сих пор принадлежало предприятиям Андриса Шкеле и Айнара Шлесерса, а в марте этого года в них совладельцем стал акционер Rietumu banka Леонид Эстеркин. Изменения коснулись и принадлежащего обоим так называемым олигархам Riga Fertilizer Terminal. Там их партнером является включенный в санкционные списки Дмитрий Мазепин, избавиться от которого поможет бывший посол США в Латвии Чарльз Ларсон.
Видео ⟩ Бывший посол США в Латвии инвестирует в Riga Fertilizer Terminal, чтобы освободить его от санкций
На прошлой неделе в Ригу причалил круизный лайнер и полупустая в будни Старая Рига внезапно ожила. Для торговцев сувенирами, баров и ресторанов прибытие каждого судна означает доход.
Туристов в центре Риги может быть еще больше, но приему большего количества судов и судов большего размера мешает устаревший пассажирский терминал. Регулярный судовой транспорт после пандемии также не восстановлен.
Более 20 лет назад пассажирский терминал попал в частные руки, инвесторы обещали вложения в 100 млн латов, однако ничего из этого не произошло. Земля и здание принадлежали миллионеру Владимиру Баринову и семье Андриса Шкеле, а теперь Рижский пассажирский порт (ранее - Рижский пассажирский терминал) в марте перешел в собственность фирмы NĪ Holdings. В этой фирме половина принадлежит семьям Шкеле и Айнара Шлесерса, а другая половина - акционеру Rietumu banka - Леониду Эстеркину.
На этой неделе принадлежащий тем же владельцам Riga Ropax Terminal представил дизайн нового пассажирского терминала. Он будет расположен чуть дальше от центра, и сможет обслуживать суда покрупнее. Там на корабли можно будет заезжать и на автотранспорте.
Юлия Берзиня, председатель правления Riga Ropax Terminal: "Сейчас мы находимся в стадии, когда у нас есть видение и эскиз, которые мы должны детализировать вместе с партнерами по сотрудничеству, придумав также план, в каком виде мы идем вперед, и тогда и эти источники финансирования для каждой стороны, скорее всего, будут разными. Мы вместе с управлением Рижского свободного порта и Стокгольмским портом неоднократно подавали заявки и на европейское финансирование, в том числе в этом году".
Новый терминал, впрочем, до сих пор остается далекой мечтой. Для реализации плана нужны вложения Рижского свободного порта и участие Рижского самоуправления в проекте.
Ансис Зелтиньш, управляющий Рижским свободным портом: "Публичное - частное партнерство, безусловно, является одним их объективных решений, речь, конечно, идет о привлечении финансирования для этого проекта. Понятно, что это будет недешево ни для той, ни для другой стороны. И причалы, и пандусы, и корабельные разворотные бассейны, работы по углублению - вот та часть, которую мы как порт увидели бы на своей стороне".
Эдвард Ратниекс, заместитель председателя Рижской думы (Национальное объединение): "О конкретных инвестициях сейчас нет никакой ясности, еще надо понять, продвигается ли весь этот проект как только пассажирский терминал или происходит что-то большее, но в любом случае никаких конкретных решений по этому делу нет. Конечно, хочется узнать, возможно ли подтянуть трамвай к новому пассажирскому терминалу, но тогда надо посмотреть, во сколько это может обойтись городу и может ли город это потянуть".
Предприятия Шкеле, Шлесерса и ныне Эстеркина владеют большинством земель и зданий Андрейсалы. В свое время они активно лоббировали строительство музея современного искусства и других объектов государственных инвестиций, в том числе концертного зала на месте нынешнего пассажирского порта. Теперь толчок развитию Андрейсалы обещает инвестор Мохаммед Али Алаббар из Объединенных Арабских Эмиратов, который намерен вложить сюда 2,5 млрд евро. Он также развивает подобные проекты в Белграде и Минске, но его репутацию омрачают встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко и правой рукой Владимира Путина в Чечне Рамзаном Кадыровым.
Перспективы объектов недвижимости порта Шлесера и Шкеле более плачевны. Несмотря на попытки заменить российские грузы другими, и до последнего держаться за еще не запрещенные товары, транзит сокращается. Перегрузчик минеральных удобрений Riga Fertilizer terminal на острове Русский вообще парализован. Контрольный пакет в этой компании принадлежит приближенному к Путину российскому олигарху Дмитрию Мазепину, а 49% - фирме Riga Port семей Шкеле и Шлесерса.
Единственное движение здесь произошло после того, как ООН на основании письма Мазепина попросила Латвию разрешить вывезти застрявшие в терминале удобрения в Африку. Латвия такое разрешение дала.
Айнарс Шлесерс, депутат Сейма (Латвия на первом месте): "Сейчас он не работает, он не может работать. Поэтому и идет судебный процесс, чтобы избавиться от влияния российской стороны".
Все участники российской стороны были исключены из Регистра предприятий, от участия и в правлении, и в совете. Латвийская сторона хочет избавиться от российского партнера в законном процессе.
NP: Это судебное разбирательство по предложению латвийской стороны?
- Не совсем, там обоюдно. Российская сторона выступала против Латвии, и это судебное разбирательство… в Швейцарии есть другие законы, но этот процесс судопроизводства начался в Швейцарии.
Обе стороны пытались избавиться от санкций за последние два года. Когда в отношении Мазепина в марте 2022 года были применены международные санкции, вдруг выяснилось, что он продал свой бизнес по производству минеральных удобрений "Уралхим" якобы недавно основанной и никому не известной швейцарской фирме Svizraa. Латвийский Регистр предприятий отказался регистрировать нового владельца.
Лайма Летиня, главный государственный нотариус Регистра предприятий: "В марте 2022 года предприятие заявило изменения, пытаясь зарегистрировать другого истинного выгодоприобретателя, в регистрации этого заявления Регистр предприятий отказал, основываясь на том, что, возможно, таким образом будут обходиться международные санкции".
Riga Fertilizer terminal оспорил решение Регистра предприятий в суде, но иск отозвал, когда в терминале сменилось руководство.
Поскольку крупнейший владелец Riga Fertilizer terminal находится в санкционных списках, Регистр предприятий никаких изменений зафиксировать не должен был. Но год назад Кабинет министров дал специальное разрешение на реорганизацию.
Решение по санкционным вопросам проходит в секретной части Кабинета министров, поэтому решение публично недоступно. Но известно, что реорганизация относится к принадлежащей латышской стороне Riga port, к которой присоединены фирмы "Журналы и Diena" и "Рижский торговый порт" - прежний совладелец Riga Fertilizer terminal». В терминале также сменилось все руководство, так как доли Мазепина не имеют права голоса, и это позволило миноритарному владельцу перенять контроль.
Находящийся по санкциями "Уралхим" в марте вновь переименовал свою кипрскую фирму, владеющую долями в рижском терминале минеральных удобрений. Теперь она называется Tammulogis Limited, однако, по данным кипрского реестра компаний, фирма все еще принадлежит российскому "Уралхиму".
Лайма Лиетиня, главный государственный нотариус Регистра предприятий: "Эти изменения Регистр предприятий зарегистрировал на основании того, что мы обязаны обеспечить достоверность и адекватность информации, которая имеется в регистре о реальном выгодоприобретателе. Следовательно, если предприятие действительно изменило название в цепочке, мы обязаны его и отражать".
Смена названия, впрочем, никого не обманет и не позволит снять санкции. Но латвийская сторона представила в Кабинет министров другой план, как это сделать.
Юлия Берзиня работает в правлении терминала минеральных удобрений Riga port, ранее была и в руководстве самого терминала.
Юлия Берзиня, председатель правления Riga Ropax terminal: @Да, я знакома с Ларсоном".
NP: Правда ли, что он рассматривает покупку долей в этой компании?
- Это вам следует спросить у него, а не у меня.
Ларсон в свое время был послом США в Латвии. После завершения дипломатической карьеры он создал в США фирму LS2 Group, которая занимается общественными отношениями и лоббированием различных интересов. По общедоступным данным, одним из крупнейших клиентов его фирмы является Саудовская Аравия. Нет информации о том, что Ларссон до сих пор работал в транзитном или портовом бизнесе, однако теперь планирует стать инвестором Riga Fertilizer terminal.
Чарльз Ларсон, предприниматель, бывший посол США в Латвии: "Мои инвестиции были бы инвестициями капитала, которые бы сократили долю россиян ниже 51%. Таким образом, контроль за большинством терминалов был бы в руках латвийцев и американцев".
NP: Я допускаю, что вы общаетесь с латвийской стороной компании. Вы общались и с Мазепиным или это происходит за его спиной?
- Определенно нет, я думаю, что Мазепин считает наши действия агрессией.
Ларсон обещает, что Мазепин не получит от сделки ни одного евро. Инвестиции поступят только в само предприятие. Они пойдут из его личных и заемных средств. В декабре прошлого года он подал заявку на получение разрешения Кабинета министров на эти инвестиции. Ответа он пока не получил, но на этой неделе представители Ларсона в Price Waterhouse Cooper встретились со Службой финансовой разведки Латвии.
Минеральные удобрения России и Беларуси до сих пор не находятся под санкциями, и их транзит продолжается. Как подчеркивает руководство Riga Fertilizer terminal, это самый современный терминал по перевалке минеральных удобрений в регионе. Его оборот до санкций составлял более 20 млн евро и обеспечивал чистую прибыль в размере около шести миллионов евро в год.
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