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Известно, в какую страну Путин совершит первый визит после "выборов"

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Российский диктатор Владимир Путин
Российский диктатор Владимир Путин Фото: EPA/Scanpix

Российский диктатор Владимир Путин на этой неделе посетит с визитом Китай, сообщило во вторник, 14 мая, Министерство иностранных дел Китая.

Диктатор Путин пробудет в Пекине четверг и пятницу, 16-17 мая.

Запад с беспокойством наблюдает за Россией и Китаем в течение последних двух лет, поскольку две страны укрепляют торговые и военные связи и стремятся усилить глобальное влияние.

В то время как Запад ввел беспрецедентные санкции против России, Москва рассчитывает на связи с Китаем как на экономический "спасательный круг".

Китай, с другой стороны, извлекает выгоду из дешевого импорта энергоносителей из России и доступа к огромным природным ресурсам, включая постоянные поставки газа по трубопроводу "Сила Сибири".

Последний раз Путин был в Китае в октябре 2023 года, когда он участвовал в пекинском форуме инициативы "Один пояс - один путь".

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