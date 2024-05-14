Женщина сломала ногу ребенку, скатываясь с детской горки. Ей предъявлено обвинение

В начале 2023 года обвиняемая женщина вместе со своей двухлетней дочерью скатилась с горки в детском развлекательном центре MaryMaris, который находится в торговом центре Akropole Rīga.

Горка была предназначена только для детей с семи лет, но женщина все равно съехала с горки и столкнулась с восьмилетней девочкой, сломав ей ногу.

Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 15 суток до трех месяцев, общественными работами от 40 до 280 часов либо штрафом в размере до ста минимальных заработных плат.

Обвиняемая женщина свою вину не признала.

Прокуратура напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет установлена ​​в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.

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