Женщина сломала ногу ребенку, скатываясь с детской горки. Ей предъявлено обвинение

Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором женщину обвиняют в причинении по неосторожности телесных повреждений средней тяжести.
В начале 2023 года обвиняемая женщина вместе со своей двухлетней дочерью скатилась с горки в детском развлекательном центре MaryMaris, который находится в торговом центре Akropole Rīga.
Горка была предназначена только для детей с семи лет, но женщина все равно съехала с горки и столкнулась с восьмилетней девочкой, сломав ей ногу.
Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 15 суток до трех месяцев, общественными работами от 40 до 280 часов либо штрафом в размере до ста минимальных заработных плат.
Обвиняемая женщина свою вину не признала.
Прокуратура напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.
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