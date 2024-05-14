Глава украинской разведки сделал прогноз о боевых действиях в Харьковской области

"Вместе с тем надо помнить, что ситуация довольно напряженная, очень быстро меняется. Однако еще по состоянию на вчерашний вечер, на мой взгляд, наметилась стремительная тенденция к стабилизации. То есть противник, в принципе, уже заблокирован на тех рубежах, куда он смог зайти, продолжается операция Сил обороны Украины по дальнейшей стабилизации и началу вытеснения противника за пределы нашего государства", - приводит его слова издание "Украинская правда".