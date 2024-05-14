Вт, 14.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Глава украинской разведки сделал прогноз о боевых действиях в Харьковской области

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: SIPA/Scanpix

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times сделал прогноз о боевых действиях в Харьковской области.

В интервью The New York Times Буданов отметил, что он и большинство украинских чиновников и военных экспертов считают, что атаки России на северо-востоке Украины направлены на истощение резервов украинской армии и попытки заставить переместить их с других участков фронта.

Буданов отметил, что найти дополнительные силы для ВСУ сложно.

Глава ГУР также сообщил СМИ, что украинские силы смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в ближайшие дни.

Однако он полагает, что Россия начнет новое наступление севернее Харькова - в Сумской области.

По словам Буданова, российские атаки в Харьковской области продолжатся еще три-четыре дня.

"После этого ожидается, что российские войска проведут мощное наступление в направлении города Сумы, который находится примерно в 140 км к северо-западу от Харькова", - цитирует Буданова издание.

Во время телемарафона 14 мая Буданов сообщил, что изначально российские войска планировали наступательную операцию именно в Сумской области.

Он также заявил, что активная фаза российских операций в Харьковской области продолжается пятые сутки. Однако за это время, по словам Буданова, РФ не добилась значительных успехов.

"Вместе с тем надо помнить, что ситуация довольно напряженная, очень быстро меняется. Однако еще по состоянию на вчерашний вечер, на мой взгляд, наметилась стремительная тенденция к стабилизации. То есть противник, в принципе, уже заблокирован на тех рубежах, куда он смог зайти, продолжается операция Сил обороны Украины по дальнейшей стабилизации и началу вытеснения противника за пределы нашего государства", - приводит его слова издание "Украинская правда".

Буданов также спрогнозировал, каких целей Россия стремится достичь этим наступлением:

"Ситуация на данный момент не катастрофическая.

Основная цель этой операции - информационная операция по созданию хаоса и паники, вынуждению наших частей отступить в восточном направлении и созданию впечатления, что они начинают попадать в окружение".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх