Глава украинской разведки сделал прогноз о боевых действиях в Харьковской области

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times сделал прогноз о боевых действиях в Харьковской области.
В интервью The New York Times Буданов отметил, что он и большинство украинских чиновников и военных экспертов считают, что атаки России на северо-востоке Украины направлены на истощение резервов украинской армии и попытки заставить переместить их с других участков фронта.
Буданов отметил, что найти дополнительные силы для ВСУ сложно.
Глава ГУР также сообщил СМИ, что украинские силы смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в ближайшие дни.
Однако он полагает, что Россия начнет новое наступление севернее Харькова - в Сумской области.
По словам Буданова, российские атаки в Харьковской области продолжатся еще три-четыре дня.
"После этого ожидается, что российские войска проведут мощное наступление в направлении города Сумы, который находится примерно в 140 км к северо-западу от Харькова", - цитирует Буданова издание.
Во время телемарафона 14 мая Буданов сообщил, что изначально российские войска планировали наступательную операцию именно в Сумской области.
Он также заявил, что активная фаза российских операций в Харьковской области продолжается пятые сутки. Однако за это время, по словам Буданова, РФ не добилась значительных успехов.
"Вместе с тем надо помнить, что ситуация довольно напряженная, очень быстро меняется. Однако еще по состоянию на вчерашний вечер, на мой взгляд, наметилась стремительная тенденция к стабилизации. То есть противник, в принципе, уже заблокирован на тех рубежах, куда он смог зайти, продолжается операция Сил обороны Украины по дальнейшей стабилизации и началу вытеснения противника за пределы нашего государства", - приводит его слова издание "Украинская правда".
Буданов также спрогнозировал, каких целей Россия стремится достичь этим наступлением:
"Ситуация на данный момент не катастрофическая.
Основная цель этой операции - информационная операция по созданию хаоса и паники, вынуждению наших частей отступить в восточном направлении и созданию впечатления, что они начинают попадать в окружение".
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