LVA: дебаты перед выборами в Европарламент могут проводиться только на государственном языке

Комментируя план Латвийского телевидения (LTV), который включает дебаты на русском языке 3, 4, 5 и 6 июня 2024 года, LVA выражает ему свое четкое осуждение, обращая внимание ответственных лиц и общественности на то, что такие действия противоречат как статусу государственного языка, закрепленному в Конституции, так и закону о государственном языке. Агентство латышского языка подчеркивает, что Европейский союз многоязычен - в нем 24 официальных языка, в том числе и латышский.

Агентство также обращает внимание на концепцию национальной безопасности, в которой говорится, что "внутренняя безопасность основывается на сплоченном гражданском обществе с общим пониманием фундаментальных ценностей и желанием видеть Латвию независимым, демократическим, правовым государством, принадлежащим к западному миру". В ней также говорится, что "для укрепления внутренней безопасности и сплоченности общества необходимо способствовать сплочению большинства общества вокруг общих ценностей, основанных на независимости страны, ее принадлежности к западному миру, латышском языке как единственном государственном языке и понимании истории, осуждающем преступления против человечности, совершенные тоталитарными режимами, и повторение подобных исторических событий сегодня". Соответственно, ответственные государственные учреждения должны продолжать решительно работать над тем, чтобы уменьшить присутствие наследия иностранных режимов в латвийской культурной среде.

Агентство латышского языка считает, что проведение дебатов кандидатов в депутаты Европарламента на русском языке представляет угрозу безопасности Латвии и нарушает Конституцию и закон о государственном языке. Такие действия недопустимы в латвийском медиапространстве.

Ранее планы LTV уже не поддержал Центр государственного языка.

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