Ринкевич прокомментировал принятый парламентом Грузии закон об "иностранных агентах"

Он отметил, что визит министров иностранных дел в Тбилиси является хорошей возможностью для открытой дискуссии. Ожидается, что в среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже вместе с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, министром иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир и министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом посетят с рабочим визитом Грузию.

“The Foreign Agents’ Law” adopted by 🇬🇪 parliament is incompatible with 🇪🇺 norms and values.



The visit of 🇱🇻🇪🇪🇮🇸🇱🇹 Foreign Ministers to Tbilisi is a good opportunity for frank discussion.



Meanwhile, I urge Georgian authorities to respect right of peaceful assembly & protest. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 14, 2024

Президент Латвии также призвал грузинские учреждения соблюдать право на мирные собрания и протесты.

Как сообщалось, во вторник парламент Грузии принял вызвавший противоречивые оценки закон об иностранном влиянии, против которого в Грузии уже неделями длятся массовые протесты. Законодатели проголосовали 84 голосами "за" и 30 голосами "против", приняв закон в третьем, окончательном, чтении. Евросоюз во вторник предупредил Грузию, что принятие этого закона помешает ее присоединению к блоку.

"Странам ЕС ясно, что если этот закон будет принят, он станет серьезным препятствием для Грузии в ее европейской перспективе", - отметил пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля Петер Стано.

Принятый закон предусматривает, что негосударственные организации и СМИ, получающие более 20% иностранного финансирования, должны будут зарегистрироваться как организации, "действующие в интересах иностранного государства". Эта фраза - единственное отличие по сравнению с отозванным в прошлом году законопроектом, в котором говорилось, что эти организации должны зарегистрироваться как "агенты иностранного влияния".

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