Видео Трагическое ДТП в Екабпилсе: микроавтобус на большой скорости врезался в грузовик

Водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в грузовик, когда тот совершал поворот. С помощью гидравлических инструментов пожарные освободили из микроавтобуса человека, однако, к сожалению, медики констатировали его смерть.

Государственная полиция возбудила уголовный процесс, выясняются обстоятельства происшествия.

LETA сообщает, что ДТП произошло на ул. Номалес. Как сообщает екабпилсский информационный портал radio1.lv, незадолго до столкновения микроавтобус был замечен едущим на большой скорости, что едва не вызвало другое ДТП с двигавшимся навстречу автомобилем по улице Ригас.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 164 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 10 человек и один погиб, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

Всего в сфере дорожного движения принято 601 постановление об административных правонарушениях, в том числе 266 по факту превышения скорости и два - в связи с агрессивным стилем управления транспортным средством.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато семь уголовных процессов.

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