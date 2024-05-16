Музыкальный конкурс "Евровидение" завершился, однако эмоции в связи с прошедшим мероприятием по-прежнему сильны - по-настоящему радостно за успех представителя Латвии Дона (напомним, Латвии впервые с 2016 года удалось пройти в финал), но, несмотря на музыкальный праздник, за кулисами царила довольно напряженная атмосфера из-за дисквалификации Нидерландов и действий делегации Израиля.
TVNET+ связался с директором отдела маркетинга и коммуникации Латвийского телевидения (LTV) Анитой Янсоне, которая прокомментировала участие латвийской делегации в конкурсе.
На вопрос, как LTV оценивает выступление Дона в полуфинале и финале "Евровидения", Янсоне сказала: "Латвийское телевидение удовлетворено возвращением Латвии в финал "Евровидения" и гордится достижением Дона, занявшего на конкурсе 16-е место!
Четкое видение Дона, профессионализм, преданность делу, огромная работоспособность, а также отзывчивость в ходе реализации различных творческих идей были воодушевляющими.