Музыкальный конкурс "Евровидение" завершился, однако эмоции в связи с прошедшим мероприятием по-прежнему сильны - по-настоящему радостно за успех представителя Латвии Дона (напомним, Латвии впервые с 2016 года удалось пройти в финал), но, несмотря на музыкальный праздник, за кулисами царила довольно напряженная атмосфера из-за дисквалификации Нидерландов и действий делегации Израиля.