Ряд партий отказались участвовать в предвыборных дебатах на русском языке

"Новое Единство", Национальное объединение, "Объединенный список" (ОС) и Новая консервативная партия (НКП) решили не участвовать в предвыборных дебатах на русском языке, сообщили агентству LETA в партии.
На фоне общественных дискуссий об организации предвыборных дебатов на русском языке "Новое Единство" считает, что, особенно после вторжения России в Украину необходимо общаться с латвийскими СМИ на латышском языке. Партия считает, что в период предвыборной кампании в Европейский парламент (ЕП) дискуссии в СМИ должны вестись только на государственном языке, поэтому участвовать в дебатах и передачах на русском языке не будет.
"Новое Единство" подчеркивает, что баллотироваться и голосовать на выборах в Европарламент могут только граждане стран-членов Европейского союза (ЕС), а гражданство любой страны требует знания национального языка, что обеспечивает возможность интеграции в общество и единое информационное пространство.
"Предвыборные дебаты на русском языке придают этому иностранному языку, который не является официальным языком ни одной страны ЕС, особый статус и значение, что противоречит установкам государственной языковой политики", - указывают в партии, напоминая, что принятые Сеймом в прошлом году поправки к закону о предвыборной агитации усиливают роль государственного языка, запрещая агитацию на русском, и направлены на полное вовлечение проживающих в Латвии граждан ЕС в избирательный процесс.
Национальное объединение не поддерживает и считает неприемлемым план проведения предвыборных дебатов ЕП на русском языке и не будет участвовать в таких дебатах, а также призывает другие политические партии выразить четкую позицию по этому вопросу. Нацобъединение будет защищать статус государственного языка всеми возможными способами, в том числе путем внесения поправок в закон, сообщили в партии.
ОС также будет участвовать только в дебатах, которые пройдут на государственном языке, заявил в Х лидер списка кандидатов в Европарламент от ОС Рейнис Познякс. "На третий год войны это кажется само собой разумеющимся", - заявил он.
Одна из лидеров списка кандидатов в Европарламент от НКП Лиана Ланга заявила в социальных сетях, что НКП также не будет участвовать в предвыборных дебатах на русском языке. "Мы согласны с экспертами по конституционному праву в том, что проведение подобных дебатов незаконно", - считает Ланга.
Как сообщалось, в обществе разгорелась полемика о том, допустимо ли организовывать дебаты перед выборами в Европарламент в общественных СМИ на русском языке. На этой неделе Центр государственного языка (VVC) выступил с заявлением, что не поддерживает идею Латвийского телевидения (LTV) провести предвыборные дебаты на русском языке на общественном телевидении, поскольку считает, что такая идея противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества.
В ответ на это LTV обратилось в Министерство юстиции, так как считает это заявление попыткой повлиять на редакционные решения СМИ. По мнению LTV, VVC не понимает, чем предвыборная агитация, как она определена законом, отличается от предвыборных трансляций. Представители СМИ объясняют, что предвыборные дебаты - это не предвыборная агитация, а контент о выборах в Европарламент.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!