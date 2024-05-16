Ряд партий отказались участвовать в предвыборных дебатах на русском языке

Национальное объединение не поддерживает и считает неприемлемым план проведения предвыборных дебатов ЕП на русском языке и не будет участвовать в таких дебатах, а также призывает другие политические партии выразить четкую позицию по этому вопросу. Нацобъединение будет защищать статус государственного языка всеми возможными способами, в том числе путем внесения поправок в закон, сообщили в партии.

ОС также будет участвовать только в дебатах, которые пройдут на государственном языке, заявил в Х лидер списка кандидатов в Европарламент от ОС Рейнис Познякс. "На третий год войны это кажется само собой разумеющимся", - заявил он.

Одна из лидеров списка кандидатов в Европарламент от НКП Лиана Ланга заявила в социальных сетях, что НКП также не будет участвовать в предвыборных дебатах на русском языке. "Мы согласны с экспертами по конституционному праву в том, что проведение подобных дебатов незаконно", - считает Ланга.

Как сообщалось, в обществе разгорелась полемика о том, допустимо ли организовывать дебаты перед выборами в Европарламент в общественных СМИ на русском языке. На этой неделе Центр государственного языка (VVC) выступил с заявлением, что не поддерживает идею Латвийского телевидения (LTV) провести предвыборные дебаты на русском языке на общественном телевидении, поскольку считает, что такая идея противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества.

В ответ на это LTV обратилось в Министерство юстиции, так как считает это заявление попыткой повлиять на редакционные решения СМИ. По мнению LTV, VVC не понимает, чем предвыборная агитация, как она определена законом, отличается от предвыборных трансляций. Представители СМИ объясняют, что предвыборные дебаты - это не предвыборная агитация, а контент о выборах в Европарламент.

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