Недовольная результатами процедуры клиентка ограбила салон красоты в центре Риги

В тот же день было выяснено возможное местонахождение подозреваемых, после чего они были задержаны в Екабпилсском крае. В ходе санкционированного обыска по месту жительства женщины 2003 года рождения и мужчины 2000 года рождения была найдена и возвращена часть денег, а также изъята смесь с подозрительным содержимым, возможно, наркотическими веществами, которая была передана на экспертизу.

Нужно отметить, что мужчина 2000 года рождения ранее уже попадал в поле зрения полиции за административные нарушения.

Начат уголовный процесс в связи с ограблением в группе лиц по предварительному сговору. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой и с пробационным надзором на срок до трех лет.

К задержанным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не является виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке.

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