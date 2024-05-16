Недовольная результатами процедуры клиентка ограбила салон красоты в центре Риги

8 мая этого года полиция получила информацию об ограблении сотрудницы салона красоты в центре Риги, где клиентка, будучи недовольной результатом полученной процедуры, захотела вернуть деньги. Получив отказ, клиентка 2003 года рождения решила свести счеты другим способом - она пришла в салон вместе с сожителем - мужчиной 2000 года рождения. Применив насилие и пригрозив электрошокером, у сотрудницы салона было похищено 350 евро.
В тот же день было выяснено возможное местонахождение подозреваемых, после чего они были задержаны в Екабпилсском крае. В ходе санкционированного обыска по месту жительства женщины 2003 года рождения и мужчины 2000 года рождения была найдена и возвращена часть денег, а также изъята смесь с подозрительным содержимым, возможно, наркотическими веществами, которая была передана на экспертизу.
Нужно отметить, что мужчина 2000 года рождения ранее уже попадал в поле зрения полиции за административные нарушения.
Начат уголовный процесс в связи с ограблением в группе лиц по предварительному сговору. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой и с пробационным надзором на срок до трех лет.
К задержанным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не является виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке.
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