Совсем лето! В пятницу потеплеет до +25°

Ночью ожидается слабый ветер, на рассвете температура воздуха опустится до +6...+11 градусов.

Днем будет дуть слабый и умеренный северный, северо-западный ветер, в Курземе - восточный. Воздух прогреется до +21...+25 градусов, на побережье - до +16...+20 градусов. На востоке страны возможны кратковременные дожди.

В Риге рабочая неделя завершится сухой и солнечной погодой. В ночь на пятницу температура составит +11 градусов, в пригородах - +7...+10 градусов.

Днем ожидается умеренный северный ветер, а максимальная температура воздуха составит от +16 градусов на побережье до +21 градуса на юге столицы.

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