Латвийское предприятие Oruga создало вездеход, предназначенный для преодоления сложных условий бездорожья. Oruga Unitrack оснащен тремя большими пневматическими шинами и уникальной системой monotrack, мощным электромотором и большим аккумулятором, обеспечивающим производительность машины даже в самых сложных условиях, сообщает New Atlas.

Oruga - основанное летом 2023 года в Латвии предприятие Mobility Tech, и его название происходит от слова "личинка" на испанском языке.

Отличительной особенностью предприятия является запатентованная технология monotrack, и предприятие планирует разрабатывать и производить продукты, "предназначенные для преодоления различных сложных условий вождения: от горячего песка и грязных лесов до скалистых подъемов и заснеженных ландшафтов".