В четверг, 16 мая, должностные лица отдела реагирования Северовидземского участка Видземского регионального управления Госполиции, патрулируя на служебном автомобиле, заметили в Гулбене некий автомобиль VW Golf, водитель которого не пользовался ремнем безопасности. Чтобы пресечь нарушение, правоохранители с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом подъехали к машине, однако водитель автомобиля увеличил скорость движения и начал побег.
Видео ⟩ Водитель в Гулбене на огромной скорости сбегает, спровоцировав столкновение с машиной полиции
В ответ на это нарушение полицейские потребовали, чтобы водитель остановил транспортное средство, однако тот проигнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжил убегать, неоднократно грубо нарушая правила дорожного движения.
В Леясциемской волости на автодороге Виреши - Дуре - Леясциемс при въезде в поворот водитель потерял контроль над управлением автомобилем, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством Госполиции VW Transporter. В ДТП пострадал сотрудник Госполиции, который обратился за медицинской помощью.
При проверке водителя было установлено, что мужчина 1964 года рождения сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На выдохе у мужчины было констатировано 1,27 промилле. Также водитель не смог объяснить, почему так поступил.
В связи с произошедшим в полиции сейчас начаты три административных процесса - о создании аварийной ситуации, о неповиновении неоднократным требованиям должностных лиц полиции остановить транспортное средство, а также об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Добавим, что в ходе следствия будет решаться вопрос о применении наказания в связи с другими нарушениями правил дорожного движения.
Госполиция призывает каждого водителя помнить, что нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также несоблюдение требований других правил дорожного движения опасно не только для самого водителя транспортного средства, но и для других участников дорожного движения и дерзость может иметь трагические последствия.
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