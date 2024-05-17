Видео Водитель в Гулбене на огромной скорости сбегает, спровоцировав столкновение с машиной полиции

В ответ на это нарушение полицейские потребовали, чтобы водитель остановил транспортное средство, однако тот проигнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжил убегать, неоднократно грубо нарушая правила дорожного движения.

В Леясциемской волости на автодороге Виреши - Дуре - Леясциемс при въезде в поворот водитель потерял контроль над управлением автомобилем, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством Госполиции VW Transporter. В ДТП пострадал сотрудник Госполиции, который обратился за медицинской помощью.

При проверке водителя было установлено, что мужчина 1964 года рождения сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На выдохе у мужчины было констатировано 1,27 промилле. Также водитель не смог объяснить, почему так поступил.

В связи с произошедшим в полиции сейчас начаты три административных процесса - о создании аварийной ситуации, о неповиновении неоднократным требованиям должностных лиц полиции остановить транспортное средство, а также об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Добавим, что в ходе следствия будет решаться вопрос о применении наказания в связи с другими нарушениями правил дорожного движения.

Госполиция призывает каждого водителя помнить, что нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также несоблюдение требований других правил дорожного движения опасно не только для самого водителя транспортного средства, но и для других участников дорожного движения и дерзость может иметь трагические последствия.

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