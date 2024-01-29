В Латвии проверяют советские дома - безопасно ли в них жить?

"Из тех, что были обследованы, очень мало балконов в хорошем состоянии. Многие нуждаются в ремонте или их нужно демонтировать, потому что они уже не подлежат ремонту", - объяснил ситуацию Мартиньш Аудерс.

Член правления SIA CMB Райтис Бренцис подчеркнул, что с домами все в порядке, главное - управлять и содержать их в порядке.

"Самые важные выводы: с домами все в порядке. Все зависит от содержания и управления конкретным домом. Ничего опасного для жизни обнаружено не было", - сказал он.

Министерство экономики ранее заказало исследование домов 464-й серии. И в некоторых домах этой серии выявились более серьезные проблемы.

"Относительно недавно, пару лет назад, обрушилась одна из панелей крыши. Там в конструкции крыши было слабое место. Опора - такое слабое место", - отметил Мартиньш Аудерс.

В зоне риска те панельные дома, в которых бетонные панели скреплены сварными швами. Коррозия может привести к смещению панелей, сообщает программа.

"Если этот срок [годности] закончился, то это не значит, что дом опасен и в него нельзя входить. Это означает, что дому следует уделять больше внимания", - сказал эксперт.

Владельцы и управляющие домами обязаны проводить тщательную проверку таких зданий раз в десять лет. Минэкономики предлагает владельцам квартир экономить или искать финансовые возможности для улучшения состояния зданий.

"У владельцев квартир есть сбережения, но если сбережений нет, можно обратиться в Altum, где можно занять деньги, чтобы привести жилой дом в порядок", - посоветовал эксперт.

Эксперт призвал жителей не тревожиться, есть они увидят, что срок полезного использования их серийного дома, указанный в бумагах, уже истек или скоро закончится.

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