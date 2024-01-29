В Латвии проверяют советские дома - безопасно ли в них жить?

Серийные дома проверяются каждый год, а в прошлом году были проверены дома 316-й и 318-й серий, или так называемые "хрущевки", построенные еще в советское время. Всего было исследовано 20 зданий на территории Латвии. Здания начали строиться во второй половине 50-х годов, и у них есть определенный срок годности. Обнаружены ли существенные дефекты в зданиях, опасны ли они для проживания? Программа 360TV Ziņneši отправилась выяснить сложившуюся ситуацию.
Когда при советской власти строились типовые многоквартирные дома, для них был установлен срок безопасной эксплуатации. Для большинства зданий он завершится через шесть лет, но, например, для первых домов литовского проекта срок безопасной эксплуатации закончился уже четыре года назад. А срок эксплуатации домов 316-й и 318-й серий истекает в следующем году.
"Качество строительства не соответствовало стандартам того времени, оно было плохим с самого начала", - признал директор департамента жилищной политики Министерства экономики Мартиньш Аудерс.
Это не значит, что дома сразу же рухнут и людей придется эвакуировать. Это означает, что будет необходимо провести капитальное техническое обследование для определения рисков. Управляющие домами в основном этого не делают.
Министерство экономики, отвечающее за безопасность зданий, пытается понять, каковы наиболее типичные проблемы технической прочности домов конкретной серии.
В домах 316-й серии была выявлена одна однозначно ясная проблема.
Управляющие компании признают, что в домах 316-й серии балконы находятся в худшем состоянии, чем сами здания. Почти в 22% исследованных домов 316-й серии балконы имеют повреждения, влияющие на механическую прочность и устойчивость.
"Из тех, что были обследованы, очень мало балконов в хорошем состоянии. Многие нуждаются в ремонте или их нужно демонтировать, потому что они уже не подлежат ремонту", - объяснил ситуацию Мартиньш Аудерс.
Член правления SIA CMB Райтис Бренцис подчеркнул, что с домами все в порядке, главное - управлять и содержать их в порядке.
"Самые важные выводы: с домами все в порядке. Все зависит от содержания и управления конкретным домом. Ничего опасного для жизни обнаружено не было", - сказал он.
Министерство экономики ранее заказало исследование домов 464-й серии. И в некоторых домах этой серии выявились более серьезные проблемы.
"Относительно недавно, пару лет назад, обрушилась одна из панелей крыши. Там в конструкции крыши было слабое место. Опора - такое слабое место", - отметил Мартиньш Аудерс.
В зоне риска те панельные дома, в которых бетонные панели скреплены сварными швами. Коррозия может привести к смещению панелей, сообщает программа.
"Если этот срок [годности] закончился, то это не значит, что дом опасен и в него нельзя входить. Это означает, что дому следует уделять больше внимания", - сказал эксперт.
Владельцы и управляющие домами обязаны проводить тщательную проверку таких зданий раз в десять лет. Минэкономики предлагает владельцам квартир экономить или искать финансовые возможности для улучшения состояния зданий.
"У владельцев квартир есть сбережения, но если сбережений нет, можно обратиться в Altum, где можно занять деньги, чтобы привести жилой дом в порядок", - посоветовал эксперт.
Эксперт призвал жителей не тревожиться, есть они увидят, что срок полезного использования их серийного дома, указанный в бумагах, уже истек или скоро закончится.
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