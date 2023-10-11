МИД Израиля подтвердил гибель гражданки Германии Шани Лук, похищенной ХАМАС

В своем обращении Рикарда призывала власти Германии приложить все возможные усилия для срочной эвакуации дочери из сектора Газа.

Туристка из Германии Шани Лук была среди участников музыкального фестиваля, проходившего неподалеку от границы с сектором Газа. Он стал одним из первых мест на территории Израиля, куда ворвались боевики ХАМАС, открывшие огонь по перепуганной, пытавшейся убежать публике.

Ранее мать Шани Рикарда сказала, что видела видео, на котором заснято, что с произошло с ее дочерью уже после того, как ее схватили.

Она опубликовала призыв о помощи в соцсетях. Держа фотографию Шани на мобильном телефоне, Рикарда сообщила, что ее дочь была похищена на юге Израиля палестинскими боевиками ХАМАС вместе с группой туристов.

"Нам прислали видео, на котором я отчетливо вижу нашу дочь без сознания в машине с палестинцами, разъезжающими по сектору Газа, - сказала она. - Прошу вас оказать нам любую помощь или сообщить какую-то информацию, если она у вас есть. Заранее большое спасибо".