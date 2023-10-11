МИД Израиля подтвердил гибель гражданки Германии Шани Лук, похищенной ХАМАС

Рикарда Лук, мать Шани, рассказала немецким телеканалам RTL и NTV, что известие о гибели дочери получила в воскресенье, 29 октября, от израильских военных.
МИД Израиля подтвердил гибель похищенной студентки Шани Лук, сообщает Русская служба BBC.
"С горечью сообщаем, что найдено и опознано тело 23-летней гражданки Германии и Израиля Шани Лук", - сказано в официальном аккаунте МИД Израиля в соцсети X (бывший Twitter).
"Шани, которую террористы ХАМАС похитили с музыкального фестиваля, подвергли пыткам и выставили напоказ в секторе Газа, пережила непостижимые ужасы. Наши мысли и молитвы - с друзьями и семьей Шани, переживающими этот невообразимый кошмар", - говорится в сообщении МИД.
Ранее сообщалось, что гражданку Германии Шани Лук, которая была похищена боевиками ХАМАС на музыкальном фестивале, госпитализировали в больницу в секторе Газа с тяжелой травмой головы. Об этом писала "Медуза" со ссылкой на заявление ее матери Рикарды Лук в Bild и Tagesschau.
"Мы получили информацию, что Шани жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критическом состоянии. Каждая минута важна", - заявляла ранее Рикарда в ролике, который был опубликован изданием Tagesschau.
Bild уточнило, что о состоянии девушки родственникам стало известно от "палестинских источников". Пока эта информация не подтверждена.
В своем обращении Рикарда призывала власти Германии приложить все возможные усилия для срочной эвакуации дочери из сектора Газа.
Туристка из Германии Шани Лук была среди участников музыкального фестиваля, проходившего неподалеку от границы с сектором Газа. Он стал одним из первых мест на территории Израиля, куда ворвались боевики ХАМАС, открывшие огонь по перепуганной, пытавшейся убежать публике.
Ранее мать Шани Рикарда сказала, что видела видео, на котором заснято, что с произошло с ее дочерью уже после того, как ее схватили.
Она опубликовала призыв о помощи в соцсетях. Держа фотографию Шани на мобильном телефоне, Рикарда сообщила, что ее дочь была похищена на юге Израиля палестинскими боевиками ХАМАС вместе с группой туристов.
"Нам прислали видео, на котором я отчетливо вижу нашу дочь без сознания в машине с палестинцами, разъезжающими по сектору Газа, - сказала она. - Прошу вас оказать нам любую помощь или сообщить какую-то информацию, если она у вас есть. Заранее большое спасибо".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!