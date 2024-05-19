Мужчине дали семь лет тюрьмы за сексуальное насилие над падчерицами

Обвиняемый в период с августа 2019 года по декабрь 2020 года, проживая в общем хозяйстве с двумя дочерями своей жены, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, несколько раз совершил с девочками действия сексуального характера.

Кроме того, одну из потерпевших девочек обвиняемый призывал вступить с ним в половые отношения, обещая заплатить за это 50 евро.

В результате противоправных действий обвиняемого мужчины сексуальная неприкосновенность, нравственность и нормальное физическое и психическое развитие девочек-жертв оказались под угрозой.

В ходе судебных прений определить вид и меру наказания, которое будет применено к подсудимому, просила и прокурор, поэтому она удовлетворена приговором и не намерена просить суд подготовить полный вердикт.

В свою очередь остальные вовлеченные в процесс лица смогут оспорить решение в Земгальском окружном суде.

Сексуальное насилие - это любые действия сексуального характера: попытки совершить сексуальный акт, нежелательные комментарии сексуального характера или действия, направленные против сексуальности другого человека без его согласия.

Если дети подвергаются сексуальному насилию, они не рассказывают об этом. Это происходит по нескольким причинам: дети боятся, что им не поверят, что им отомстят, они не знают, что будет потом и как отреагируют эмоционально близкие им люди. Часто дети не знают, что то, что с ними произошло, неправильно и вредно для них.

Если есть хотя бы малейшее подозрение, что ребенок мог подвергнуться сексуальному или другому насилию, необходимо немедленно обратиться в Государственную полицию, отмечают в прокуратуре.

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