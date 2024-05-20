Волков заявил, что смерть его друга стала «открытой раной в наших сердцах».

Он сказал: «Мы всегда знали, что боремся против сумасшедшего фашистского диктатора, который не признает никаких красных линий».

Путин «убивает тысячи людей», будь то политические оппоненты дома, в Европе или в Украине, продолжил политик. Не существует «одного волшебного трюка», который мог бы свергнуть российский режим, добавил он.

Волков призвал западных союзников отправлять больше оружия в Украину и не рассматривать возможность переговоров с Россией, несмотря на ее недавние успехи на поле боя.

Путин «блефует, чтобы представить себя гораздо сильнее, чем он есть на самом деле, надеясь, что этого будет достаточно, чтобы заставить Украину и ее западных союзников вступить в какие-то переговоры… не дайте себя обмануть», — подчеркнул он.

Волков добавил, что на Путина должно быть «военное давление, экономическое давление, политическое давление изнутри и снаружи».

Он сказал: «Если есть 50 вещей, которые мы можем сделать, мы должны сделать все 50 из них, если вы сделаете 49, этого недостаточно, потому что это величайшая угроза миру, которую мы видели за 80 лет».

Юлия Навальная — новый харизматичный лидер оппозиционного движения, сказал Волков Фото: Reuters

Мог ли Навальный умереть без ведома Путина?