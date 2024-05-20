Что известно об аварии вертолета президента Ирана Раиси

На борту с Раиси были глава МИД и руководитель пятничной молитвы в Тебризе

Помимо президента Ирана Эбрахима Раиси на борту, по данным СМИ, находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиян и руководитель пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем. Всего, как утверждают иранские СМИ, в колонне президента было три вертолета, два из которых благополучно приземлились.

Президент Ирана возвращался из Азербайджана, где ранее в тот же день проводил встречу с главой государства Ильхамом Алиевым. Она была приурочена к сдаче в эксплуатацию гидроузла "Худаферин", расположенного на границе двух государств. В ходе мероприятия Алиев заявил, что эта встреча "войдет в историю ирано-азербайджанских отношений".

Верховный лидер Ирана призвал молиться за Раиси. США и ЕС - следят за ситуацией

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи призвал молиться за жизнь Раиси. Он заверил местное население, что сбоев с управлением государством не будет.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала журналистам, что президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте с вертолетом Эбрахима Раиси. В Госдепартаменте тоже заявили, что следят за ситуацией. Глава Евросовета Шарль Мишель также сообщил, что ЕС "внимательно следит" за ситуацией вокруг вертолета.

Евросоюз при этом использует свою спутниковую систему для содействия в поисках вертолета, сообщили в Еврокомиссии. Свою помощь Ирану также предложила Россия. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, РФ "внимательно отслеживает появляющуюся информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета".

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