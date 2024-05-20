Звезда латвийского баскетбола Кристап Порзингис не скрывает, что его любимая марка автомобилей - Mercedes. Баскетболист продемонстрировал в социальных сетях несколько принадлежащих ему красивых автомобилей. Подробнее о своей любви к автомобилям Порзингис рассказал в подкасте CLSN Celtics Lab.

В чуть более чем 42-минутной записи подкаста разговорам об автомобилях посвящено всего несколько минут.

Ведущие подкаста спросили Кристапа Порзингиса, какая машина мечты у него была в детстве. Латвийский баскетболист ответил так:

"Хороший вопрос! В детстве я всегда мечтал о Bugatti и других стильных суперкарах. Но когда мне исполнилось 12, 13 или 15 лет, я начал влюбляться в автомобили Mercedes".