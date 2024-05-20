На зеленой траве среди одуванчиков часто можно видеть собачьи экскременты. Это не только неприятно, но и опасно для окружающей среды и людей. В кале могут быть гельминты, производящие в сутки десятки тысяч яиц, которые попадают в почву, и в итоге дети, которые играют в траве и собирают цветы, могут заразиться.