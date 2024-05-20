Объявлен новый конкурс на должность директора LIAA . Зарплата - 6500 евро

В апреле по решению министра экономики Виктора Валайниса предыдущий конкурс был признан завершившимся без результата.

Ранее передача De facto на Латвийском телевидении сообщила, что Валайнису предложили выбрать между двумя финалистами предыдущего конкурса - Байбой Блёдниеце и Фредисом Биковсом, но министр запросил у Государственной канцелярии информацию и о других кандидатах.

Госканцелярия заявила, что такая информация не должна разглашаться даже министру. Валайнис пояснил, что еще до начала конкурса выразил пожелание, чтобы в конкурсе участвовали люди с разным опытом - ведения бизнеса, государственного управления и работы в лоббистских организациях, но конкурсная комиссия не выполнила его просьбу.

Претенденты на должность директора LIAA должны соответствовать требованиям закона "О государственной тайне" для получения специального доступа, иметь высшее академическое или профессиональное образование второго уровня в области менеджмента, экономики, финансов, права или инженерно-технического дела, иметь как минимум трехлетний опыт работы на руководящей или другой высшей управленческой должности, опыт работы в частном секторе, опыт привлечения инвестиций в размере 100 млн евро для предприятий за последние десять лет и соответствовать другим требованиям.

Зарплата директора LIAA составит 6500 евро в месяц до уплаты налогов.

Должность директора LIAA вакантна с сентября 2023 года, когда ее покинул Каспарс Рожкалнс, возглавлявший агентство с 2020 года. В настоящее время обязанности руководителя LIAA исполняет Ивета Струпкая - замдиректора по экспорту.

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