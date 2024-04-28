Видео Министр забраковал результаты конкурса ЛАИР. Захотят ли эксперты от работать в госуправлении?

Первый случай в Рижской думе. Экс-глава Государственной службы среды Элита Баклане-Ансберга победила в конкурсе на должность заместителя исполнительного директора столицы, а муниципальные думцы решили ее все-таки не назначать.

Второй отбор касается поисков директора Латвийского агентства инвестиций и развития - это очень важный орган в то время, когда мы так много говорим о росте экономики и отставании от соседних стран.

Заявки на конкурс подали 52 претендента, несколько этапов и интервью на протяжении пяти месяцев, и в итоге у ответственного министра экономики Виктора Валайниса (СЗК) на столе оказалось два претендента, из которых выбрать, но он забраковал обоих.

Организаторы процесса в Госканцелярии называют последние события потенциально тревожным сигналом для дальнейшего отбора должностных лиц.

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