Видео Очевидец рассказывает о трагической автокатастрофе Bolt Drive в центре Риги

Инцидент произошел около 22:19 на перекрестке ул. Кр. Валдемара и бульв. Калпака. Погибшему был 21 год.

Там же, возле одного из светофоров перекрестка в своем автомобиле сидел Айгарс, ехавший с Набережной 11 ноября.

"Я посмотрел на светофор, какой свет, так что немного притормозил, и в этот момент раздался шум. Я посмотрел вперед, а потом эта машина влетела, "задница" по воздуху, этот дым. Автомобиль упал на крышу рядом стоявшей машины. Это был всего миг, все так быстро случилось, что я даже не заметил, с какой стороны он ехал и как этот Bolt ехал", - рассказал очевидец.

Госполиция прибыла на место происшествия практически сразу после столкновения, сразу на перекрестке было остановлено движение.

Кроме того, двое находившихся в автомобиле Lexus людей были доставлены в больницу. Остальные причастные не пострадали.