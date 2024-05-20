Видео Очевидец рассказывает о трагической автокатастрофе Bolt Drive в центре Риги

В воскресенье вечером в ДТП в центре Риги погиб водитель каршерингового автомобиля Bolt Drive, сообщает Госполиция. Всего в аварию попали четыре машины марки Peugeot, Mercedes и Lexus. По словам очевидцев, погибший водитель Peugeot превысил разрешенную скорость движения, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Инцидент произошел около 22:19 на перекрестке ул. Кр. Валдемара и бульв. Калпака. Погибшему был 21 год.
Там же, возле одного из светофоров перекрестка в своем автомобиле сидел Айгарс, ехавший с Набережной 11 ноября.
"Я посмотрел на светофор, какой свет, так что немного притормозил, и в этот момент раздался шум. Я посмотрел вперед, а потом эта машина влетела, "задница" по воздуху, этот дым. Автомобиль упал на крышу рядом стоявшей машины. Это был всего миг, все так быстро случилось, что я даже не заметил, с какой стороны он ехал и как этот Bolt ехал", - рассказал очевидец.
Госполиция прибыла на место происшествия практически сразу после столкновения, сразу на перекрестке было остановлено движение.
Кроме того, двое находившихся в автомобиле Lexus людей были доставлены в больницу. Остальные причастные не пострадали.
"Медики NMPD оказали помощь трем пострадавшим лицам, двое из которых в состоянии средней тяжести были доставлены в медицинское учреждение. К сожалению, один человек погиб на месте происшествия. Всего на месте работали четыре бригады медиков NMPD, в том числе бригада врачей-специалистов, которая привлекается в особо критических ситуациях", - отметила представитель NMPD Лаура Берзиня.
Инцидент также прокомментировали в Bolt.
"Мы информированы о происшествии с участием каршерингового автомобиля Bolt Drive. Выражаем глубочайшие соболезнования родным погибшего. Сейчас мы сотрудничаем с Госполицией и предоставляем всю имеющуюся у нас информацию. Учитывая активный процесс расследования полиции, более подробных комментариев по поводу произошедшего давать не можем", - отметил руководитель Bolt Drive в Латвии Эдвин Кажокс.
"По имеющейся в распоряжении полиции первоначальной информации, водитель автомобиля Peugeot, скорее всего, не выбрал соответствующую скорость движения и въехал на полосу встречного движения", - пояснила представитель Госполиции Лина Багдоне.
Видео: сюжет Degpunktā
Как уже сообщалось, в Государственной пожарно-спасательной службе агентству LETA указали, что для освобождения погибшего потребовалась помощь спасателей с использованием гидравлических инструментов
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