Видео За занавесом: инаугурация Путина на фоне одинокого танка

В своей инаугурационной речи Путин подчеркнул, что Россия сама решит свою судьбу. Она готова сотрудничать с Западом, но только на принципах равноправного партнёрства, и Запад должен отказаться от своей агрессии против России и желания её уничтожить. При этом современный царь России поспешил заявить, что стратегические силы государства всегда находятся в боевой готовности.

Поскольку Путин участвовал в богослужении по случаю инаугурации и слушал слова "благословения" Патриарха Кирилла, пропагандисты поспешили заявить, что подобное немыслимо ни в одной западной стране и что это подтверждает, что Россия - чуть ли не единственная страна, которая демонстрирует "нормальность". Соответственно, принцип светских демократий, предусматривающий разделение государства и религии, по мнению пропагандистов, является "ненормальностью". Недаром многие международные эксперты говорят о России как о современной теократии, сравнимой с Ираном, только с православием вместо ислама.

Пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Путин спас Россию от хаоса и нищеты 90-х годов прошлого века. В то время Россия из последних сил балансировала над пропастью, и только Путин снова сделал ее нормальной страной. По мнению Симоньян, Путин положил конец чеченской войне, сделав Чечню другом и союзником России. Об этом свидетельствует участие чеченского лидера Рамзана Кадырова в инаугурации Путина.