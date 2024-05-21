Видео За занавесом: инаугурация Путина на фоне одинокого танка

Президент России Владимир Путин - лидер и надежда всего свободного мира (кроме Запада), его можно сравнить с русским полководцем XIII века, новгородским князем и великим князем Киевским Александром Невским, канонизированным после его смерти. Таков был посыл кремлевских пропагандистов к гражданам на прошлой неделе в связи с "самым важным событием десятилетия" - инаугурацией Путина на пятый срок полномочий.
Вторым по значимости идеологическим событием после инаугурации Путина стало празднование 9 мая, Дня Победы, и традиционный парад на Красной площади. Главный посыл праздника заключается в том, что сегодня Россия вновь выполняет свою историческую миссию и борется с возродившимся фашизмом, в то время как Запад охвачен духом реваншизма, а вся современная Европа сейчас находится на стороне нацизма.
С другой стороны, в сообщениях о замене министра обороны Сергея Шойгу на Андрея Белоусова Кремль был лаконичен и оставался лишь на информационном уровне. Замена Шойгу не обсуждалась на уровне экспертов, и этот факт не упоминался в воскресной программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". В большом выпуске новостей было повторено заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что на место Шойгу пришел экономист Белоусов, поскольку оборонная промышленность становится все более важной частью российской экономики и должна стать более открытой для инноваций.
Как пишет газета Financial Times, назначив министром обороны "чемпиона статистической индустриальной политики и технократа без своей базы во власти", Путин хочет более тесно контролировать рекордные российские оборонные расходы в 10,8 миллиардов рублей (117,2 миллиарда долларов).
Газета также сообщает, что патриотическое сообщество Z-блогеров и военкоров прокремлевских государственных СМИ, которые регулярно кричали о коррупции в армии в первый год украинской войны и обвиняли во многих неудачах российской армии плохое управление, приветствовали известие о назначении Белоусова. Хваля экономические познания Белоусова, они представили его как фигуру, которая приведет в порядок Минобороны.
Татьяна Становая, исследователь влиятельного международного аналитического центра "Фонд Карнеги за международный мир", пишет в социальной сети Х, что "назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны является прямым результатом продолжающегося конфликта между министерством как заказчиком и ВПК как исполнителем (#Шойгу vs #Чемезов/ #Мантуров). Вопрос о том, кто выиграл или проиграл, не имеет смысла - #Путин стремится повысить эффективность производства вооружений и оптимально удовлетворить военные нужды. В этом контексте Белоусов - логичный выбор".
Практически все западные эксперты полагают, что назначение Белоусова на должность министра обороны связано с желанием более жестко контролировать расходы Минобороны и развивать оборонно-промышленный комплекс.
Путин должен стать Владимиром Грозным
Освещение инаугурации Путина на российском государственном телевидении было наполнено чертами культа личности, окрашенными в религиозные тона. Путина называли лидером и надеждой "свободного мира", в который, конечно, не входит Запад, спасителем русского народа и всей христианской цивилизации, под руководством которого Россия вновь реализует свою историческую миссию по избавлению мира от фашизма.
В своей инаугурационной речи Путин подчеркнул, что Россия сама решит свою судьбу. Она готова сотрудничать с Западом, но только на принципах равноправного партнёрства, и Запад должен отказаться от своей агрессии против России и желания её уничтожить. При этом современный царь России поспешил заявить, что стратегические силы государства всегда находятся в боевой готовности.
Поскольку Путин участвовал в богослужении по случаю инаугурации и слушал слова "благословения" Патриарха Кирилла, пропагандисты поспешили заявить, что подобное немыслимо ни в одной западной стране и что это подтверждает, что Россия - чуть ли не единственная страна, которая демонстрирует "нормальность". Соответственно, принцип светских демократий, предусматривающий разделение государства и религии, по мнению пропагандистов, является "ненормальностью". Недаром многие международные эксперты говорят о России как о современной теократии, сравнимой с Ираном, только с православием вместо ислама.
Пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Путин спас Россию от хаоса и нищеты 90-х годов прошлого века. В то время Россия из последних сил балансировала над пропастью, и только Путин снова сделал ее нормальной страной. По мнению Симоньян, Путин положил конец чеченской войне, сделав Чечню другом и союзником России. Об этом свидетельствует участие чеченского лидера Рамзана Кадырова в инаугурации Путина.
Пропагандисты также в весьма обиженном тоне отметили, как "ребячески" и "глупо" повели себя многие иностранные послы, не принимавшие участия в инаугурации. Среди всего этого звучали призывы к Путину стать Владимиром Грозным (отсылка к русскому царю XVI века Ивану Грозному), который будет беспощадно бороться не только с внешними, но и с внутренними врагами.
Портал Politico довольно иронично сообщает, что пятая подряд инаугурация Путина ничем не отличалась от предыдущих. "Как и в предыдущих случаях, было показано, как Путин завершает какую-то работу в своем кабинете, а затем идет по длинному коридору, и его сопровождают на церемонию. Сценарий мало что дал комментаторам для анализа, кроме вновь обретенного интереса Путина к картинам, которые десятилетиями украшают его кабинет, или обновленного роскошного автомобиля Aurus, который привез его на место мероприятия. Даже святое благословение, данное Путину российским Патриархом Кириллом, который выразил надежду, что Путин "будет править до скончания века", было повторением", - пишет Politico. В словах благословения Патриарх Кирилл вспомнил Александра Невского, который "врагов своих не щадил, но прославился как святой".
Ксения Лученко, эксперт по русскому православию в Совете по международным отношениям Евросовета, сказала New York Times, что речь патриарха была призвана дать Путину религиозный "карт-бланш" на любое дальнейшее насилие. По ее словам, выступление Кирилла было попыткой сакрализировать любое решение Путина.
Парад одного танка
Российское телевидение широко освещало парад 9 мая на Красной площади, проводя исторические аналогии с сегодняшним днем. Определенное новшество, появившееся с началом войны, состоит в том, что русские отрицают роль союзников - Европы и США - в разгроме нацизма. Более того, утверждается, что почти вся Европа была на стороне Гитлера.
С другой стороны, говоря о сегодняшнем дне, командир чеченского спецподразделения "Ахмет" Апти Алаудинов, отвечая на вопрос, как должна выглядеть победа России в украинской войне, ответил, что это будет соединение России с Приднестровьем (сепаратистским образованием на территории Молдовы).
В контексте событий 9 мая российские пропагандисты также сосредоточили внимание на приграничном эстонском городе Нарве, населенном преимущественно русскоязычными. А именно, по другую сторону пограничной реки, протекающей через Нарву, находится российский город Ивангород, где прошли большие празднования 9 мая. Кремлевские идеологи поспешили заявить, что ивангородский праздник был единственной возможностью для жителей Нарвы почтить память павших в Великой Отечественной войне, и ею воспользовались почти все жители. Ведущие новостей сообщили, что пример ивангородских торжеств, на которые откликнулись жители Нарвы, является лучшим доказательством того, что Россия нигде не заканчивается.
Россия также распространяют ложь о том, что в странах Балтии запрещено чтить погибших во Второй мировой войне. Ни слова не было написано о том, что 8 мая, в день окончания Второй мировой войны, чествование павших в ней состоялось на уровне высших должностных лиц государств.
Влиятельный аналитический центр Atlantic Council, анонсируя празднование 9 мая в России, опубликовал статью под заголовком "Парад победы Путина с одним танком - своевременное напоминание о том, что Россию можно победить".
Надо сказать, что не только различные аналитические центры, но и международные СМИ, пишущие о параде на Красной площади, указывают на то, что с начала войны его масштабы значительно сократились. Например, в параде участвовал только один танк. "Этот Т-34, легендарный советский танк времен Второй мировой войны, был единственным российским танком, представленным сегодня на параде Победы на Красной площади. Остальные, видимо, заняты где-то еще" - посмеивался в соцсети Х Макс Седдон, глава московского офиса газеты Financial Times.
Аналитический центр также подчеркивает, что сокращение масштабов празднования Дня Победы в России является личным ударом для Путина, который пытался сделать этот праздник центральным в своих усилиях по возрождению российского национализма и патриотизма. "Путин был тем, кто решил повысить День Победы до важнейшего национального праздника нынешней России. С начала 2000-х годов он поставил День Победы в центр псевдорелигиозного пропагандистского культа со своими символами, праздниками, святыми и догмами. Любой, кто посмеет подвергнуть сомнению искаженную версию Кремля о роли Советского Союза во Второй мировой войне, будет наказан с той же жестокостью, которая когда-то применялась против еретиков в средние века", - говорится в статье.
В ней также упоминается, что мифология, окружающая путинский культ Дня Победы, - это не просто вопрос восстановления разрушенной национальной гордости России. Это также помогло укрепить восприятие российской армии как непобедимой. Как в России, так и среди международной аудитории помпезность и пропаганда, связанные с праздником, побудили людей рассматривать российскую армию как слишком большую и мощную, чтобы ее можно было победить. Это полный абсурд. Последние столетия российской истории были наполнены впечатляющими военными поражениями, включая Крымскую войну, русско-японскую войну и неудавшееся советское вторжение в Афганистан. России даже удалось проиграть Первую мировую войну, несмотря на то, что она начала войну на стороне победителей. Поэтому, как подчеркивают в аналитическом центре, в настоящее время нет оснований думать, что Россию невозможно победить.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023
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